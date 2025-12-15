Corinthians garante ao menos R$ 53,5 mi em premios na Copa do Brasil e evita rombo no orçamento

A classificação para a final da Copa do Brasil não só deixou o Corinthians em condições de conquistar um título nacional depois de oito anos como também foi importante para os cofres do clube. O time do Parque São Jorge garantiu pelo menos mais R$ 33 milhões, valor pago ao vice-campeão, por ter chegado à decisão e vai encerrar a competição com no mínimo R$ 53,5 mi em premiação.

O planejamento financeiro do Corinthians para 2025 apontava as quartas de final da Copa do Brasil como meta. Junto da Libertadores, a diretoria tinha o objetivo de faturar pelo menos R$ 38,2 milhões em premiação nos torneios com formato de mata-mata.

Estava nos planos do Corinthians chegar pelo menos às oitavas da Libertadores e, assim, garantir US$ 5,3 milhões (R$ 27,6 milhões) em premiação. Com a queda na terceira fase, levou somente US$ 1,1 milhão (R$ 6,3 milhões).

Porém, o Corinthians dobra a meta estabelecida com a ida à final da da Copa do Brasil. Antes de eliminar o Cruzeiro, o time já havia arrecadado R$ 20,6 milhões somente com a competição nacional. Se ficar com o vice, o clube vai acumular R$ 65,4 mi em premiação somando o valor com a premiação da Libertadores. Mas, se for campeão, o time paulista fatura mais R$ 77,1 milhões e fecha com um total de R$ 109,1 mi.

Outra maneira de compensar a eliminação na Libertadores seria chegar na final da Copa Sul-Americana, o que renderia pelo menos US$ 5 milhões (aproximadamente R$ 25,5 mi) ao Corinthians. Contudo, o time caiu na fase de grupos e embolsou R$ 5,6 milhões.

Apesar de a premiação significar um respiro nos cofres do clube, o Corinthians está longe de superar os problemas. O Corinthians atravessa grave crise financeira, com uma dívida total de R$ 2,7 bilhões. O valor arrecadado com mata-matas em caso de título da Copa do Brasil representaria apenas 4,3% do débito.

O Corinthians enfrenta na final da Copa do Brasil o Vasco, que eliminou o Fluminense, também na disputa de pênaltis. Conforme definido anteriormente pela CBF, o primeiro jogo da final acontece na quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena. A segunda partida será no domingo, às 18h30, no Maracanã.

VEJA O VALOR PAGO EM CADA FASE NA COPA DO BRASIL

- Terceira fase: R$ 2.315.250

- Oitavas de final: R$ 3.638.250

- Quartas de final: R$ 4.740.750

- Semifinal: R$ 9.922.500

- Final: R$ 33.075.000 (vice) e R$ 77.175.000 (campeão)