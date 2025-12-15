Mural de Gabigol no CT do Cruzeiro sofre vandalismo após pênalti perdido: 'Vai embora, lixogol'

A eliminação do Cruzeiro para o Corinthians na noite deste domingo, na Neo Química Arena, em jogo válido pelas semifinais da Copa do Brasil, revoltou parte da torcida mineira. As reações tiveram como alvo o atacante Gabigol, que perdeu a sua cobrança na disputa de penalidades. Uma imagem estampada no muro do CT, que mostra o atleta em sua comemoração tradicional, foi vandalizada.

No protesto, o rosto do jogador foi manchado com uma tinta amarela. Além disso, os responsáveis pelo ato ainda adicionaram a inscrição "Vai embora, lixogol". Gabigol entrou no finalzinho do segundo tempo quando a partida caminhava para as penalidades. Quinto jogador a bater, ele tinha a chance de garantir a equipe mineira na decisão da competição. No entanto, o goleiro Hugo defendeu a cobrança.

Logo depois, o Corinthians empatou a série e a disputa foi para as alternadas. O cruzeirense Walace falhou no seu chute e Bidon bateu firme para confirmar a classificação do time paulista nas finais da Copa do Brasil.

Alvo de críticas da torcida nas redes sociais, o atacante lamentou a eliminação cruzeirense no confronto das semifinais e também o pênalti perdido.

"Não era a forma que merecíamos acabar o ano, depois de uma grande temporada. Obrigado nação Azul pelo apoio incondicional! Assumo minha responsabilidade e meu erro, tenho certeza que voltarei mais forte e sempre pronto para ajudar quando for necessário".

Contratado como grande reforço para a temporada 2025, Gabigol não conseguiu reeditar as boas atuações que o consagraram no Flamengo. Pior, viu Kaio Jorge se destacar na equipe titular, perdeu espaço e virou um coadjuvante de luxo indo para reserva.

Nas semifinais da Copa do Brasil, o Cruzeiro perdeu o seu compromisso no Mineirão por 1 a 0, mas reagiu na partida de volta e derrotou o Corinthians na Neo Química Arena por 2 a 1. Nos pênaltis, porém, o time paulista levou a melhor e se classificou para a decisão com o Vasco, que eliminou o Fluminense na outra semifinal.