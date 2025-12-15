Filho de Roberto Dinamite dedica vaga na final da Copa do Brasil ao pai: 'Vamos Vasco!'

A sofrida classificação do Vasco às finais da Copa do Brasil, na noite deste domingo, no Maracanã, após superar o Fluminense na disputa por pênaltis, foi dedicada à memória de um personagem ilustre que está inserido na história do clube: Roberto Dinamite, maior artilheiro da equipe de São Januário.

A homenagem foi feita por seu filho, Rodrigo Dinamite, na saída do Maracanã em um vídeo postado nas redes sociais. Visivelmente emocionado, ele comentou sobre a dramaticidade que envolveu a definição da vaga e exaltou a figura do pai, morto em janeiro de 2023, após perder a batalha para um câncer no intestino.

"Saindo do Maraca, graças a Deus classificado para a final. Não é fácil, mas esses momentos fazem lembrar muito do meu pai. Na hora do pênalti, eu só abaixei e pensei nele. Nem falei nada. Fica aí o meu registro que, da onde ele estiver, vai estar muito feliz. Muito mesmo. Te amo pai, vamos Vasco", diz o vídeo publicado nas redes sociais.

Considerado por muitos o maior jogador da história do Vasco, Roberto morreu aos 68 anos. Maior goleador da história do Campeonato Brasileiro com 190 gols, o eterno camisa 10 da equipe cruzmaltina balançou as redes 708 vezes em 1.110 partidas pelo seu clube do coração.

Dono de uma coleção de títulos pela agremiação, Roberto foi também presidente do Vasco, quando teve de lidar com o rebaixamento da equipe à Série B logo em seu primeiro mandato. Em meio a uma trajetória de altos e baixos no cargo, foi também sob sua gestão que o clube conquistou a Copa do Brasil em 2011.

Classificado para a decisão do torneio, o Vasco decide o título em dois confrontos contra o Corinthians, que eliminou o Cruzeiro na outra semifinal. O primeiro desafio é nesta quarta-feira, em São Paulo. A segunda partida acontece no próximo domingo, no Rio.