Corinthians encerra maratona fora de casa diante do Novorizontino por vaga na final do Paulista

Em busca do bicampeonato do Paulistão, o Corinthians enfrenta o Novorizontino, time sensação do Estadual, neste sábado, no Estádio Dr Jorge Ismael de Biasi. A partida, válida pelas semifinais da competição, começa às 20h30. Em caso de empate, a vaga será decidida nas penalidades. Quem passar, enfrenta o vencedor do clássico entre Palmeiras e São Paulo na decisão.

Trata-se da quinta partida consecutiva longe de Itaquera para a equipe comandada pelo técnico Dorival Júnior, que se manteve invicta nos últimos compromissos do calendário. A maratona fora de casa contou com vitórias sobre São Bernardo e Athletico Paranaense, ambos por 1 a 0, e dois empates, por 1 a 1, com Portuguesa (se classificando nos pênaltis) e Cruzeiro, intercalando partidas do Campeonato Paulista e do Brasileirão. A última derrota foi há 20 dias, em 8 de fevereiro, quando perdeu o clássico para o Palmeiras, em casa, por 1 a 0.

O Corinthians não vence cinco partidas seguidas desde a arrancada na reta final do Brasileirão de 2024, quando a equipe afastou o risco de rebaixamento e conquistou uma vaga na Libertadores. Foram sete vitórias consecutivas naquela ocasião, entre 4 de novembro e 8 de dezembro.

O Novorizontino traz boas lembranças para Dorival. Foi diante da equipe do interior paulista que o técnico fez a sua estreia no comando da equipe alvinegra, em 30 de abril do ano passado, em confronto válido pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Naquele dia, o time do Parque São Jorge venceu fora de casa, por 1 a 0, e abriu o caminho para a classificação às oitavas de final, que terminou com a conquista do título.

Desta vez, o confronto promete não ser ainda mais duro. Além de o Novorizontino ter sido o primeiro colocado geral na fase inicial do Paulistão, encerrando um período de seis anos com os grandes terminando na ponta, a equipe comandada pelo técnico Enderson Moreira eliminou o Santos de Neymar nas quartas.

O time de Novo Horizonte, cidade a 400 quilômetros da capital, também conta com os artilheiros da competição: Robson, com 7 gols, e Rômulo, com 5. A equipe vem de goleada sobre o Nacional-AM, por 4 a 0, pela segunda fase da Copa do Brasil.

Depois de poupar atletas no empate por 1 a 1 com o Cruzeiro, no Mineirão, a tendência é que Dorival Júnior utilize força máxima na partida deste sábado. Yuri Alberto, com lesão na posterior da coxa esquerda, está fora da partida, enquanto Matheus Pereira e Kaio César são dúvidas. O marroquino Zakaria Labyad ainda está aprimorando a parte física e também não está à disposição. O ataque deve ser formado por Memphis Depay e o jovem Gui Negão.

Corinthians e Novorizontino já se enfrentaram 30 vezes na história e o confronto tem ampla vantagem para o time da capital. São 16 vitórias corintianas contra 7 da equipe de Novorizonte e 7 empates.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO X CORINTHIANS

NOVORIZONTINO - Jordi; Alvariño, Dantas, Patrick e Mayk; Léo Naldi, Luís Oyama, Titi Ortíz e Rômulo; Tavinho e Robson. Técnico: Enderson Moreira.

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Gui Negão. Técnico: Dorival Júnior.

ÁRBITRO - João Vítor Gobi.

HORÁRIO - 20h30.

LOCAL - Estádio Dr Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).