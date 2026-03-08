F1: Russell celebra desempenho da Mercedes após vencer na Austrália: 'Não poderia ser melhor'

Vencedor do GP da Austrália, George Russell elogiou o trabalho da Mercedes terminar na frente de seu companheiro de equipe, Kimi Antonelli, e de Charles Leclerc, da Ferrari, neste domingo no circuito de Albert Park. O britânico afirmou que bom desempenho na etapa de abertura da temporada "já estava sendo esperado há muito tempo" e que o Mundial não poderia ter começado melhor.

O piloto de 28 anos saiu da pole position e teve uma dura disputa com Leclerc, que largou em quarto lugar e assumiu a liderança na Curva 1. Russell e Leclerc trocaram de posição diversas vezes."Estou me sentindo incrível. Foi uma dura batalha no começo. Sabíamos que seria um desafio", afirmou o piloto da Mercedes. "Entrei no grid, vi que a bateria estava completamente vazia, fiz uma largada ruim e depois, obviamente, tive uma disputa muito acirrada com o Charles."

Mercedes e Ferrari optaram por estratégia diferente na parada nos boxes. Leclerc e Hamilton escolheram estender o primeiro stint e, assim, marcaram dobradinha momentânea no começo da prova. Depois, Russell afirmou, pelo rádio, que estava confiante em tentar a estratégia de uma parada. A aposta deu certo. Após ultrapassar Lewis Hamilton na pista, ele terminou 2,9s à frente de Antonelli.

"Muito obrigado a toda a equipe. Já fazia muito tempo que esperávamos ter este carro ao nosso lado e não poderíamos ter começado de uma maneira melhor", afirmou o vencedor do GP de abertura da temporada.

Russell relatou ter enfrentado dificuldades nas curvas de Albert Park. "Perdemos bastante a dianteira do carro. Foi um pouco arriscado, mas consegui terminar ileso e estou feliz por estar em primeiro e segundo lugar", disse o piloto sobre a dobradinha da Mercedes na Austrália.