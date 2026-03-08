UFC 326: Charles do Bronx vence por decisão unânime e é o novo campeão dos peso leve

Charles 'do Bronx' Oliveira é, mais uma vez, campeão da principal entidade de MMA do mundo. No UFC 326, realizado neste sábado, em Las Vegas, o brasileiro superou Max Holloway no reencontro entre os dois após uma década e derrotou o adversário americano por decisão unânime dos juízes.

Assim como a decisão dos árbitros, Do Bronx foi unânime e dominou os cinco rounds do confronto. Ora na trocação em pé, ora levando a luta para o chão. Por mais que não tenha conseguido levar vantagem, Holloway foi eficaz em segurar as investidas do brasileiro. No fim das contas, melhor para o paulista de 36 anos.

Do Bronx leva o cinturão dos peso leve e também o título simbólico dos BMF, que numa tradução livre significa 'o mais casca grossa'. Sua última vez chegando ao topo do UFC foi em 2021, quando derrotou Michael Chandler no UFC 262. Charles defendeu o título com êxito nas edições 262 e 274, tendo perdido o trono para Islam Makhachev em outubro de 2022. Em 2025, chegou a disputar novamente o título, mas caiu diante Ilia Topuria.

Outro brasileiro que subiu ao octógono pelo card principal foi Caio Borralho. Ele enfrentou o neerlandês Reinier de Ridder pelo peso médio no co-main event da noite. O maranhense levou a melhor também por decisão unânime dos juízes e deu mais um passo em direção ao título da categoria. Depois da vitória, ele desafiou Dricus du Plessis mirando justamente uma disputa por cinturão.

O card principal ainda guardou espaço para o encontro de dois brasileiros. O rondoniense Gregory Rodrigues derrotou Brunno 'The Hulk' Ferreira por nocaute no 1° round.

No card preliminar, Rafael Tobias foi derrotado por Diyar Nurgozhay por decisão unânime, enquanto Rodolfo Bellato venceu Luke Fernandez por nocaute no 1° round na luta que abriu os trabalhos da noite.

Confira o resultado de todas as lutas do UFC 326:

Card Principal

Charles Oliveira venceu Max Holloway por decisão unânime;

Caio Borralho venceu Reinier de Ridder por decisão unânime;

Raul Rosas Jr. venceu Rob Font por decisão unânime;

Drew Dober venceu Michael Johnson por nocaute no 2° round;

Gregory Rodrigues venceu Brunno Ferreira por nocaute no 1° round.

Card Preliminar

Cody Garbrandt venceu Xiao Long por decisão unânime;

Donte Johnson venceu Cody Brundage por decisão dividida;

Alberto Montes venceu Ricky Turcios por finalização no 2° round;

Nyamjargal Tumendemberel venceu Cody Durden por decisão unânime;

Su Mudaerji venceu Jesus Aguilar por decisão unânime;

Diyar Nurgozhay venceu Rafael Tobias por decisão unânime;

Rodolfo Bellato venceu Luke Fernandez por nocaute no 1° round.