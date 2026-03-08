Oklahoma City Thunder derrota Warriors e chega a 50ª vitória na temporada da NBA

Atual campeão da NBA, o Oklahoma City Thunder derrotou o Golden State Warriors por 104 a 97 na noite de sábado, conquistou sua quinta vitória consecutiva e se tornou o primeiro time da liga a alcançar 50 triunfos nesta temporada.
A equipe de Oklahoma está invicta desde que Shai Gilgeous-Alexander retornou às quadras após se recuperar de uma lesão abdominal. Contra os Warriors, ele marcou 27 pontos e chegou a 125 jogos consecutivos com produção de ao menos 20 pontos. Gilgeous-Alexander pode igualar o recorde de Wilt Chamberlain de 126 partidas seguidas com pelo menos 20 pontos na segunda-feira, em casa, contra o Denver Nuggets.
Pelo Golden State, o brasileiro Gui Santos foi o destaque com 22 pontos e 11 rebotes. Stephen Curry desfalcou os Warriors pelo 13º jogo consecutivo com problema no joelho direito. O Thunder não contou com os titulares Chet Holmgren e Jalen Williams e o pivô Isaiah Hartenstein, todos com problemas físicos.
O Thunder foi para o intervalo por 67 a 54 no intervalo. O Golden State diminuiu a vantagem no início do terceiro quarto e chegou a empatar o jogo em 77 a 77, mas não conseguiu manter o ritmo na parte final do confronto.
COM 35 PONTOS DE JOHNSON, HAWKS VENCEM 76ERS E CHEGAM SO 6º TRIUNFO SEGUIDO
Com 35 pontos, 10 rebotes e sete assistências, Jalen Johnson foi o destaque da vitória do Atlanta Hawks sobre o Philadelphia 76ers por 126 a 116 na noite de sábado. Foi o sexto triunfo consecutivo, a melhor sequência do time na temporada.
Atlanta, que teve duas séries de cinco vitórias consecutivas nesta temporada, venceu sete de seus últimos oito jogos. O desempenho recente fez o time superar os 50% de aproveitamento, com 33 triunfos em 64 partidas.
Confira os resultados deste sábado
Minnesota Timberwolves 92 x 119 Orlando Magic
Atlanta Hawks 125 x 116 Philadelphia 76ers
Detroit Pistons 105 x 107 Brooklyn Nets
Memphis Grizzlies 120 x 123 Los Angeles Clippers
Milwaukee Bucks 113 x 99 Utah Jazz
Oklahoma City Thunder 104 x 97 Golden State Warriors
Acompanhe os jogos deste domingo:
Cleveland Cavaliers x Boston Celtics
New York Knicks x Los Angeles Lakers
Toronto Raptors x Dallas Mavericks
Miami Heat x Detroit Pistons
New Orleans Pelicans x Washington Wizards
San Antonio Spurs x Houston Rockets
Orlando Magic x Milwaukee Bucks
Sacramento Kings x Chicago Bulls
Portland Trail Blazers x Indiana Pacers
Phoenix Suns x Charlotte Hornets