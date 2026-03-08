Memphis exalta jovem volante do Corinthians depois de negociação frustrada com o Milan

O atacante Memphis, do Corinthians, defendeu o jovem André nas redes sociais após uma negociação não concretizada com o Milan, da Itália. O garoto de 19 anos estava na mira do gigante italiano, mas o clube paulista descartou vender a joia da base nesta altura da temporada.

Em uma resposta ao jornalista Fabrizio Romano, que noticiava que o clube europeu não pretendia aumentar a proposta pelo jovem, o camisa 10 do alvinegro destacou o potencial do volante e defendeu a permanência no Brasil.

"André é um dos maiores talentos que já vi na minha carreira. Muitos clubes vão querer nossa jovem estrela. Então, espero que não vendamos às pressas apenas para ganhar dinheiro rápido. Ele é um jogador que vale muito dinheiro, sinceramente."

O negócio entre os clubes estava bem encaminhado na última semana, mas o presidente Osmar Stabile vetou a saída. A equipe italiana ofereceu 17 milhões de euros (R$ 103 milhões) por 70% do passe de André. Com a janela de transferências fechada, o meio-campista só se apresentaria no meio da temporada.

Aos 19 anos, o volante conseguiu a titularidade no final da temporada passada e foi fundamental na conquista da Copa do Brasil e da Supercopa Rei. Até o momento, foram 24 partidas realizadas pelo gigante paulista e quatro gols anotados.