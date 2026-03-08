Jogadores do Corinthians aproveitam folga e pegam onda em clube de surfe em São Paulo

Os jogadores do Corinthians receberam folga neste sábado e aproveitaram o tempo livre para conhecer o São Paulo Surf Club, na zona oeste da capital paulista. Breno Bidon, Hugo Souza, Matheuzinho, Rodrigo Garro e Pedro Raul marcaram presença no espaço e compartilharam fotos nas redes sociais.

Em uma das postagens, o lateral-direito Matheuzinho brincou com os companheiros e deu um 'alô' para a WSL, a liga mundial de surfe. Já o centroavante Pedro Raul também publicou fotos no clube e afirmou que estava em 'day off'.

O local já foi frequentado por outros jogadores profissionais, como Lamine Yamal, do Barcelona, que aproveitou as férias no Brasil, em junho do ano passado, para surfar com Gabriel Medina, tricampeão mundial na modalidade.

Após o momento de descanso,os atletas do alvinegro voltaram aos treinos na manhã deste domingo (08). Sob o comando de Dorival Júnior, os jogadores realizaram atividades físicas na academia e atividades de enfrentamento em campo reduzido. A comissão técnica ainda passou treinos de movimentações ofensivas com finalizações e exercícios táticos.

O Corinthians retorna a campo na próxima quinta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, contra o Coritiba. Após a eliminação no Campeonato Paulista, para o Novorizontino, a equipe tenta voltar aos trilhos para se manter entre os líderes do Campeonato Brasileiro e alcançar os rivais Palmeiras e São Paulo.

Nesta semana, os atacantes Yuri Alberto e Kaio César retornaram às atividades no campo e realizaram trabalhos com os demais jogadores, mas ainda não estão confirmados para o jogo contra o time paranaense. Enquanto os meias Matheus Pereira e Raniele ainda estão se recuperando de lesão e fazem trabalhos específicos no CT Dr. Joaquim Grava.