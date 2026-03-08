Mbappé retorna a Madri após tratar o joelho na França e tenta enfrentar o City na Champions

O atacante francês Kylian Mbappé retornou a Madri neste domingo após passar um período na França tratando sua contusão no joelho esquerdo. O desejo do camisa 10 do Real Madrid é disputar o jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Manchester City na quarta-feira, mas antes ele deve passar por uma avaliação do departamento médico do clube.

Durante sua estadia em Paris, Mbappé teve a companhia de dois especialistas em recuperação do clube espanhol e agora terá dois treinos, na segunda e na terça-feira, para tentar estar pronto para a partida contra o time de Pep Guardiola no Santiago Bernabéu.

Além da recuperação clínica, Mbappé também vai precisar estar em condições físicas adequadas. A recuperação da lesão no joelho tem sido positiva nos últimos dias, mas a falta de tempo pode atrapalhar a escalação do jogador.

A última partida de Mbappé foi no dia 21 de fevereiro, na vitória sobre o Osasuna, pela 25ª rodada de La Liga. Desde então, o francês ficou de fora de dois jogos do Espanhol e da partida de volta dos playoffs das oitavas de final da Champions, diante do Benfica. Mbappé é o artilheiro da Champions League, com 13 gols, e de La Liga, com 23.

No treino deste domingo do Real, Bellingham participou de parte do treino no gramado, mas sozinho. Carreras, que sofreu uma pancada contra o Getafe na última rodada de La Liga, também treinou sozinho e espera-se que se reintegre ao grupo na segunda-feira.