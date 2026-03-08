Atleta sofre parada cardiorrespiratória e morre em prova do Ironman em Curitiba

Uma tragédia marcou a disputa do Ironman 70.3 Curitiba neste domingo, na capital paranaense. Um atleta morreu durante a realização da prova após sofrer uma parada cardiorrespiratória.

De acordo com os organizadores do evento, a equipe médica prestou atendimento ao competidor na etapa de ciclismo da competição. Ele recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado para um hospital na cidade de Araucária, mas não resistiu.

"Expressamos nossas mais sinceras condolências à família e aos amigos do atleta. A organização está prestando todo o apoio necessário aos familiares", escreveu o IRONMAN Brasil nas redes sociais.

Segundo o portal G1, a identidade do atleta não foi divulgada. A prova contou com cerca de 1,5 mil participantes e é composta por 1,9 km de natação, 90 km de ciclismo e 21,1 km de corrida.