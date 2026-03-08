Milan derrota a líder Internazionale e mantém o sonho de conquistar o título italiano

O Milan manteve a chance de conquistar o título do Campeonato Italiano na temporada 2025/2026, neste domingo, ao derrotar a Internazionale, por 1 a 0, no San Siro, em jogo válido pela 28ª rodada. A dez jogos do final da competição, o time do técnico Massimiliano Allegri diminuiu a diferença para o arquirrival na classificação para sete pontos: 67 a 60. A Inter completou dois anos, com sete jogos, sem vencer o Milan.

Alterando sua forma de atuar, o Milan começou com forte marcação na saída de bola da Inter. Com isso, logo aos três minutos, o goleiro Sommer saindo jogando mal com os pés e Modric quase abriu o placar.

Mas as emoções pararam por aí. O ritmo do Milan diminuiu porque a Inter passou a administrar mais a posse de bola. As equipes ajustaram a marcação, os espaços sumiram e os setores defensivos prevaleceram.

Uma nova oportunidade de gol só aos 33 minutos. Mkhitaryan carregou a bola por metade do campo, mas acabou chutando em cima do goleiro Maignan.

O castigo veio no ataque seguinte. Aos 35, Fofana descobriu Estupiñán surgindo pela meia esquerda. Ele bateu forte, sem defesa para Sommer: 1 a 0.

A desvantagem no placar abalou a Inter, que viu o rival acumular pelo menos mais quatro chances para fazer o segundo go até o final dos primeiros 45 minutos.

O segundo tempo começou com panorama diferente. A Inter foi para o ataque e Zielinski forçou defesa de Maignan com dois minutos. Mas o Milan se mostrou perigoso nos contra-ataques, uma de suas características. Rafael Leão e Fofana levaram para Sommer. Aos dez minutos, Dimarco ficou livre diante de Maignan, mas chutou por cima do travessão.

A pressão da Inter seguiu forte. Dumfries, que entrou no segundo tempo, e Bonny também criaram boas jogadas. O Milan recuou e ficou esperando uma chance para definir a vitória.

A Inter passou a tocar muito a bola, mas não encontrou espaços na boa defesa do Milan para infiltração. O Milan soube garantir os três pontos para manter o sonho de ainda ser campeão, apesar da pressão do rival.

OUTROS JOGOS

Mais quatro jogos foram disputados neste domingo. Foram eles: Lecce 2 x 1 Cremonese, Bologna 1 x 2 Hellas Verona, Fiorentina 0 x 0 Parma e Genoa 2 x 1 Roma.