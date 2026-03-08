Endrick começa no banco e Lyon apenas empata em casa contra o Paris FC

O Lyon empatou pelo segundo jogo consecutivo na tarde deste domingo e agora soma quatro partidas sem vitórias, três pela Ligue One. A equipe enfrentou o Paris FC, no Groupama Stadium, e buscou o empate no último lance, com Corentin Tolisso batendo pênalti. O jovem Endrick entrou na segunda etapa e não conseguiu criar grandes oportunidades.

Embora não esteja passando por um bom momento na temporada, o técnico Paulo Fonseca não utilizou força máxima neste final de semana. O próprio Tolisso também começou no banco de reservas. A equipe tem compromisso na próxima quinta-feira pela Liga Europa, diante do Celta de Vigo-ESP, fora de casa.

O ex-jogador do Palmeiras entrou em campo aos 20 minutos da segunda etapa, exatamente um minuto após o gol do Paris FC, anotado por Marshall Munetsi. Mesmo com muita vontade, o atacante apenas fez uma partida discreta.

Em um dos melhores lances, aos 46 minutos, Endrick recebeu bom passe na entrada da área e chutou forte, obrigando o goleiro Kevin Trapp a fazer boa defesa. Quando tudo parecia decidido, aos 47 minutos, o zagueiro do Paris FC abriu o braço e o juiz foi acionado pelo VAR para assinalar o pênalti. Na cobrança, Tolisso chutou sem chances para o arqueiro e empatou a partida.

Após um início bem goleador, o atacante não marca há cinco partidas e viu o time entrar em um momento turbulento. Na última quinta-feira, o Lyon foi eliminado da Copa da França pelo Lens. Mesmo assim, os números do camisa 9 são bons: cinco gols e três assistências em 10 partidas pelo clube.

Confira outros resultados deste domingo pelo Campeonato Francês:

Lens 3 x 0 Metz

Brest 2 x 0 Le Havre

Nice 0 x 4 Rennes

Lille 1 x 1 Lorient