Novorizontino é abraçado pela cidade e faz festa de time grande na final do Paulistão

A cidade de Novo Horizonte, onde vivem pouco menos de 40 mil habitantes, experimentou grande festa neste domingo, na esteira da euforia por receber a final do Paulistão, entre Novorizontino e Palmeiras.

O time da casa, que perdeu uma decisão do Estadual para o Bragantino em 1990 e encerrou as atividades em 1999, antes de ser refundado em 2010 , foi recebido com grande festa pelos torcedores no Estádio Jorge Ismael de Biasi.

Muito mais barulhentos que os torcedores palmeirenses - ocupados com uma grande fila para a entrada - nos arredores do estádio, os torcedores do time do interior já cantavam intensamente desde o final da tarde, por volta das 17 horas, três horas e meia antes do jogo.

"Eu era são-paulino, mas deixei de ser são-paulino para ser gremista. Porque eu mudei para a cidade e adorei o Grêmio", comenta Wilson Birgoli, torcedor da equipe do noroeste paulista.

O estádio é localizado em uma área residencial da cidade. Em frente às casas, muitos torcedores sentados em cadeiras colocadas nas calçadas. Palmeirenses circulavam tranquilamente, e até interagiam tranquilamente com os adversários.

Dentro do estádio, foram necessárias algumas adaptações para comportar o tamanho da partida. Camarotes provisórios foram montados em dois extremos das arquibancadas, onde se acomodaram convidados e dirigentes palmeirenses. Enquanto isso, parte dos camarotes se tornaram área para a imprensa.

A forte chuva que caiu cerca de uma hora antes da partida causou alguns danos em áreas abertas, mas não parou a festa da torcida. As arquibancadas do Jorjão se encheram rapidamente, com um pouco mais de carga para os torcedores mandantes, que tentaram fazer frente à torcida palmeirense e conseguiram em alguns momentos.