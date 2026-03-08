Grêmio segura Internacional no Beira-Rio e conquista 44° título do Campeonato Gaúcho

O Grêmio é o grande campeão do Campeonato Gaúcho 2026. Na tarde deste domingo, o time de Luís Castro foi até o Beira-Rio para encarar o Internacional, pelo jogo de volta da decisão estadual, e com uma larga vantagem conquistada por 3 a 0 em casa, segurou o empate por 1 a 1 contra o rival, se consagrando campeão mais uma vez. Com a conquista, o Grêmio chegou ao seu 44° título do Campeonato Gaúcho, chegando próximo do rival na lista de maiores campeões do estadual. O Internacional, com 46, lidera o ranking.
O Gre-Nal 451, como de costume, começou quente. Com a larga vantagem conquistada no jogo de ida, o Grêmio tentou se lançar ao ataque nos minutos iniciais para selar o título, mas viu uma defesa do Internacional muito bem postada, e inclusive, sem medo, o que já gerou confusão aos três, quando Victor Gabriel se estranhou com Amuzu.
Com a bola rolando, quem teve a primeira grande chance foi o time da casa. Aos 12, Carbonero recebeu de Alan Patrick na área, e cara a cara com Weverton, parou em milagre do goleiro. O Internacional quase fez mais um aos aos 35, quando Borré recebeu de Vitinho e desviou rente à trave.
A polêmica, porém, tomou conta do Beira-Rio aos 41. Alan Patrick dividiu na área com Monsalve, caiu na área, e o árbitro assinalou pênalti. Porém, após análise no VAR, Rafael Klein anulou a penalidade, o que gerou revolta dos jogadores e torcedores do time da casa.
A situação do Internacional, inclusive, ficou ainda mais complicada aos 53, quando em cobrança de escanteio, Marlon cruzou no meio da área e encontrou Gustavo Martins, que de primeira, mandou para o fundo do gol e levou o Grêmio com 4 a 0 de vantagem no agregado para o intervalo.
Na volta para o segundo tempo, o Internacional viu o Grêmio se fechar na defesa e se lançou com tudo ao ataque, quase empatando o clássico aos nove, quando Mercado mandou de cabeça e acertou o travessão. Aos 20, foi a vez de Alan Patrick bater falta na entrada da área e parar em Weverton.
O cenário mudou um pouco aos 32, quando em lance sem bola, Wagner Leonardo acertou o rosto de Borré na área, e após análise do VAR, Klein assinalou pênalti para o Internacional e expulsou o zagueiro do Grêmio. Aos 36, Alan Patrick foi para a cobrança e não desperdiçou, esquentando o duelo e anotando o nono gol em Gre-Nais, se tornando, ao lado de D'Alessandro, o maior artilheiro do clube no clássico do século.
A resposta do Internacional, porém, não foi suficiente. O Grêmio se fechou ainda mais defensivamente após o gol e não deu chances ao rival, que mesmo apoiado por sua torcida, não conseguiu reverter o resultado e amargou o vice-campeonato.
Com o fim do Estadual, os rivais agora voltam suas atenções para a quinta rodada do Brasileirão 2026. Na quarta-feira (11), o Internacional vai à Arena MRV para encarar o Atlético-MG, a partir das 19h. No dia seguinte, às 21h30, é a vez do Grêmio receber o Red Bull Bragantino, na Arena do Grêmio.
FICHA TÉCNICA
INTERNACIONAL 1 X 1 GRÊMIO
INTERNACIONAL - Rochet; Bruno Gomes (Juninho), Mercado, Victor Gabriel e Allex (Alan Rodríguez); Ronaldo (Alerrandro), Paulinho e Alan Patrick; Vitinho (Bruno Tabata), Carbonero e Borré. Técnico: Paulo Pezzolano.
GRÊMIO - Weverton; Pavón, Gustavo Martins, Viery (Wagner Leonardo) e Marlon; Noriega, Arthur (Dodi) e Monsalve (Willian); Enamorado (Kannemann), Amuzu (Tetê) e Carlos Vinicius. Técnico: Luís Castro.
GOLS - Gustavo Martins, aos 53 minutos do primeiro tempo. Alan Patrick, pênalti, aos 36 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - André, Ronaldo, Borré, Weverton, Viery, Anthoni, Rochet, Carlos Vinicius, Alerrandro, Paulinho e Arthur.
CARTÃO VERMELHO - Wagner Leonardo (Grêmio).
ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).
RENDA - R$ 1.017.946,50.
PÚBLICO - 41.251 torcedores.
LOCAL - Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).