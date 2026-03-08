Rossi brilha nos pênaltis, Flamengo bate o Fluminense e conquista Carioca pela 40ª vez

O Flamengo é 40 vezes campeão do Campeonato Carioca. Na noite deste domingo, em jogo único com o Fluminense, o time empatou sem gols no tempo normal, que foi bem fraco tecnicamente e com poucas chances. Em pênaltis bem disputados, Rossi defendeu duas cobranças e garantiu o título rubro-negro no Maracanã com 5 a 4.

O técnico português Leonardo Jardim, que substituiu Filipe Luís nesta semana, sagrou-se campeão logo em sua primeira partida. O Flamengo estava pressionado com dois vices em 2026: perdeu a Supercopa do Brasil para o Corinthians e a Recopa Sul-Americana para o Lanús, da Argentina.

O Flamengo também foi tricampeão, já que levou a melhor em 2024 e 2025. O time já tinha conquistado a taça três vezes seguidas em outras seis oportunidades na história, a última delas em 2019-2021.

Este é o oitavo ano seguido que o título fica com Flamengo ou Fluminense. Antes, o Flamengo foi campeão em 2019, 2020, 2021, 2024 e 2025, enquanto o Fluminense em 2022 e 2023. Além disso, foi a sexta final entre eles das últimas sete edições do Estadual.

O primeiro tempo foi bastante truncado, com muitos passes errados e poucas oportunidades. Na primeira finalização certeira, Pedro arriscou da entrada da área. O chute não saiu muito forte e Fábio defendeu sem dar rebote. O Fluminense respondeu com Serna, que recebeu na esquerda da área e finalizou bem, mas a bola desviou e foi para escanteio.

Com o peso que um jogo único traz, os times se soltaram mais no segundo tempo em busca do título. O Fluminense teve uma excelente oportunidade pelo lado direito. Lucho Acosta carregou para o meio, tabelou com Hércules e chutou bonito dentro da área. A bola ainda quicou na frente de Rossi, que conseguiu desviar para escanteio em grande defesa.

Depois, Serna recebeu na quina esquerda da área e chutou colocado, buscando o ângulo oposto, mas para fora. O Fluminense também teve boa chance em cobrança de falta, mas Lucho Acosta isolou.

O Flamengo fez várias mudanças, como as entradas de Lucas Paquetá e Everton. Leonardo Jardim, porém, tirou Pedro aos 27 minutos, o que contrariou a torcida. Não ficou claro, entretanto, se o atacante teve algum problema físico. Curiosamente, logo depois de sua saída, o Flamengo finalmente conseguiu um bom cruzamento para área e Arrascaeta cabeceou forte, mas por cima.

Com o passar do tempo, o jogo ficou mais agitado, lá e cá. O Fluminense teve bom contra-ataque, mas com finalizações bloqueadas. Já o Flamengo assustou com chute dentro da área de Léo Pereira, mas para fora. Nos minutos finais, porém, os times tiveram mais cuidado e decisão foi mesmo para os pênaltis.

Os jogadores foram bem nas cobranças e os goleiros também, que pegaram todas as cobranças mal feitas. Luiz Araújo perdeu a segunda cobrança, defendida por Fábio. O placar, porém, ficou igual novamente quando Guga perdeu a terceira cobrança. Nas alternadas, Léo Ortiz converteu e Otávio parou no goleiro Rossi, definindo o título para o Flamengo.

Agora, os dois times voltam a atenção para o Campeonato Brasileiro, que está na quinta rodada. Na quarta-feira, às 21h30, o Flamengo recebe o Cruzeiro no Maracanã. Na quinta, às 19h, o Fluminense visita o Remo, no Mangueirão, em Belém (PA). Os dois times ainda terão a Libertadores e a Copa do Brasil na temporada.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 0 (4) X (5) 0 FLAMENGO

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier (Guga), Jemmes, Freytes e Renê (Guilherme Arana); Martinelli, Hércules (Otávio) e Lucho Acosta (Ganso); Canobbio, John Kennedy e Serna (Savarino). Técnico: Luis Zubeldía.

FLAMENGO - Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta (Luiz Araújo); Carrascal (Lucas Paquetá), Pedro (Plata) e Samuel Lino (Everton). Técnico: Leonardo Jardim.

CARTÕES AMARELOS - Renê, Lucho Acosta, Canobbio e Serna (Fluminense). Jorginho e Samuel Lino (Flamengo).

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo.

PÚBLICO - 62.985 pagantes (69.315 presentes).

RENDA - R$ 5.270.903,50.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).