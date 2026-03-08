Título paulista é o 1º de 22 jogadores e torna Gómez o maior campeão da história do Palmeiras

O título paulista conquistado pelo Palmeiras neste domingo, em Novo Horizonte, é o primeiro de 22 atletas do elenco. A diretoria fez profunda reformulação no plantel ano passado, de modo que foram embora grande parte da geração multicampeã, e chegaram atletas que agora sentem como é erguer uma taça pela equipe treinada por Abel Ferreira.

Na lista estão muitos jovens, alguns que subiram ao profissional recentemente, como o volante Larson e o meia-atacante Allan, e atletas contratados por vultosas quantias no ano passado, casos do goleiro Carlos Miguel, do meio-campista Andreas Pereira e do atacante Vitor Roque.

Os três se adaptaram rapidamente e foram protagonistas da vitoriosa campanha que garantiu ao Palmeiras seu 27º título paulista. Outros, como Sosa e Khellven, levaram mais tempo para se destacar.

Os dois únicos reforços contratados para esta temporada também entram na relação dos novos campeões. São o volante Marlon Freitas e o meia-atacante colombiano Jhon Arias.

O primeiro, pedido por Abel, é titular desde que estreou e precisou de poucos jogos para virar um dos líderes do grupo. O segundo ainda tem entrado aos poucos, mas não levou muito tempo para provar que vale o largo investimento de R$ 152 milhões que o Palmeiras fez para repatriá-lo.

Dos 27 jogadores do atual elenco, apenas cinco haviam conquistados o Estadual pelo Palmeiras: Gustavo Gómez, Marcelo Lomba, Murilo, Piquerez e Flaco López.

A conquista coroa uma nova geração no elenco palmeirense que ainda busca construir história de glórias e contrasta com a jornada de Gustavo Gómez, agora pentacampeão paulista. O capitão é o mais importante líder da equipe e se tornou, neste domingo, o atleta com mais títulos na história do Palmeiras.

"Começar esse ano ganhando título, é o primeiro de vários companheiros. Estou construindo dia a dia meu trabalho, achei aqui meu lugar no mundo. Estamos fazendo uma bela história e estou aqui para ajudar meus companheiros a construírem uma história tão bonita com essa instituição", disse o paraguaio após a conquista em Novo Horizonte.

Ele já ostentava esse feito ao lado de Weverton, Marcos Rocha, Mayke, Dudu e dos ex-jogadores Ademir da Guia e Junqueira. Agora, como todos os citados deixaram o clube na última temporada, se isolou. São 13 taças para o zagueiro paraguaio.

"Sou muito grato ao Palmeiras, aqui encontrei meu lugar no mundo. Tive uma identificação muito grande com o clube, com o pessoal que trabalha aqui. Mudou a minha vida positivamente, me ajudou a ser melhor pai, melhor marido, melhor companheiro, melhor filho", afirmou o zagueiro quando renovou seu contrato até dezembro de 2027.

Perto dos 400 jogos (atualmente com 392), ele é o zagueiro com mais gols na história do clube, com 45, e se igualou a Raphael Veiga no topo da lista de atletas que mais disputaram finais pelo Palmeiras: 16.

Recordes de Gustavo Gómez no Palmeiras

Maior campeão pelo Palmeiras - 13 títulos

Estrangeiro com mais títulos - 13 títulos

Estrangeiro que mais atuou pelo clube (392 jogos)

Maior zagueiro artilheiro da história do Palmeiras (42 gols)