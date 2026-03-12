Gabriel Paulista critica Corinthians: 'Temos de melhorar muito se quisermos algo no campeonato'

O zagueiro Gabriel Paulista não escondeu o desânimo após a derrota do Corinthians, por 2 a 0, para o Coritiba, nesta quarta-feira, na Neo Química Arena, em duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

"A frustração é grande. Era um jogo para gente ficar lá em cima (na classificação). Tivemos muitos dias para trabalhar", disse o defensor, ainda no gramado, em entrevista para o canal Première.

O experiente jogador não se esquivou ao comentar a péssima atuação da equipe alvinegra. "Temos de melhorar muito se quisermos atingir algum nível até o final do campeonato. Os gols que sofremos foram por causa de nossos erros."

O jogador admitiu que a equipe não soube agredir o adversário. O time só conseguiu finalizar na meta paranaense uma vez durante os 90 minutos. "Tivemos posse de bola, mas não conseguimos infiltração. A equipe do Coritiba defendeu muito bem. É aprender com os erros."