Mirassol tenta reencontrar caminho da vitória no interior paulista diante do embalado Coritiba

Sensação da última temporada, o Mirassol ainda tenta reencontrar, em 2026, o futebol que o colocou em evidência no cenário nacional. Sem vencer há quatro rodadas, o time paulista recebe o Coritiba nesta quarta-feira, às 20h, no Estádio José Maria de Campos Maia, pela sétima rodada do Brasileirão, em um duelo que opõe momentos distintos na competição.

A derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, na rodada passada, ampliou a sequência negativa e deixou o Mirassol na 13ª colocação, com seis pontos. O desempenho recente contrasta com o protagonismo de 2025 e aumenta a pressão por uma resposta imediata, principalmente atuando em casa.

De volta ao banco de reservas, após suspensão, o técnico Rafael Guanaes deve promover ajustes após as mudanças ofensivas testadas na última partida não surtirem efeito. Na ocasião, o auxiliar Ivan Baitello optou por uma formação diferente no ataque, mas as alterações foram desfeitas ainda no intervalo.

Para este confronto, Negueba deve ser mantido pelos lados, enquanto Alesson disputa vaga na esquerda. No comando de ataque, André Luís briga por posição com Tiquinho Soares e Nathan Fogaça, em uma disputa ainda aberta. No meio-campo, a possível entrada de Gabriel Pires surge como alternativa para dar mais mobilidade, após atuação discreta de Shaylon diante do Palmeiras.

Guanaes reconheceu o momento e cobrou eficiência do time: "O que fizemos em 2025 mostra o potencial do grupo. Precisamos voltar a ser um time mais decisivo, principalmente dentro de casa, onde temos que impor nosso ritmo."

Se o Mirassol busca reencontrar o caminho, o Coritiba vive cenário mais confortável. Recém-promovido, o clube paranaense aparece como uma das boas surpresas deste início de Brasileirão, ocupando a sexta colocação, com dez pontos. Na última rodada, venceu o Remo por 1 a 0 e chega com confiança elevada. Costuma também atuar bem fora de casa, com destaques paras as vitórias em cima do Cruzeiro (2 a 1) e do Corinthians (2 a 0).

O técnico Fernando Seabra ganha reforços importantes para o duelo. O zagueiro Jacy retorna após cumprir protocolo de concussão e reassume posição ao lado de Maicon. Com isso, Tiago Cóser volta a ser opção no banco.

Além dele, o lateral Tinga, recuperado de lesão muscular, e o atacante Enzo Vagner, novamente à disposição, ampliam o leque de alternativas para a comissão técnica.

Mesmo com o bom momento, Seabra prega cautela: "Estamos construindo uma campanha consistente, mas sabemos que o equilíbrio do campeonato é muito grande. Precisamos manter a competitividade e a concentração para sustentar esse nível."

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL X CORITIBA

MIRASSOL - Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura, Aldo Filho e Gabriel Pires; Negueba, Alesson e André Luís (Tiquinho Soares). Técnico: Rafael Guanaes.

CORITIBA - Pedro Rangel; JP Chermont, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Wallisson, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araujo (RJ).

HORÁRIO - 20h.

LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).