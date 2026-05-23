Fortaleza domina Londrina e esquenta briga pela liderança da Série B

O Fortaleza segue firme na briga pela liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado, o time cearense voltou à Arena Castelão para encarar o Londrina, pela 10ª rodada da competição nacional, e com uma postura dominante, superou o adversário por 3 a 0.

Com o resultado, além de quebrar uma sequência de dois jogos sem vitória na Série B, o Fortaleza foi a 18 pontos e voltou à briga pela liderança do torneio, se firmando no G-6. Do outro lado, o time paranaense parou em oito e segue apertado dentro da zona de rebaixamento, com oito pontos.

O duelo de opostos em Fortaleza teve domínio total do time da casa. Após uma primeira etapa sem muitas chances, os cearenses conseguiram abrir o marcador com Vitinho, aos 35, e voltou para a segunda etapa com tudo, completando o placar com Luiz Fernando E Lucca Prior.

As equipes agora se preparam para a 11ª rodada da Série B, onde voltam a campo apenas no próximo final de semana. No sábado (dia 30), a partir das 18h, o Fortaleza vai à Arena Sicredi para encarar o Athletic-MG. No domingo, às 11h, é a vez do Londrina receber o Vila Nova, no Vitorino Gonçalves Dias.

Antes, na quarta-feira, o time cearense volta suas atenções para a Copa do Nordeste, onde encara o Sport, na Ilha do Retiro, a partir das 21h30, pelo jogo de volta das semifinais. Após ser derrotado por 1 a 0 no jogo de ida, o Fortaleza precisa vencer para ir à final.

O jogo na capital cearense começou com estratégias traçadas entre os adversários. Enquanto o Fortaleza decidiu dominar a posse de bola, o Londrina apostava nos contra-ataques. E entre as estratégias, a que quase surtiu efeito primeiro foi do time da casa, que aos sete balançou as redes com Luan Freitas, mas o gol foi anulado por impedimento de Vitinho no decorrer da jogada.

A pressão cearense, entretanto, foi fatal. Após martelar a defesa adversária, aos 35 Vitinho recebeu na entrada da área e mandou uma bomba no ângulo de Kozlinski, abrindo o marcador para o time cearense, que foi em vantagem para o intervalo.

Na volta para o segundo tempo, inclusive, o cenário seguiu o mesmo. Logo aos cinco, o Londrina saiu jogando errado e Vitinho tocou para Luiz Fernando, que livre, mandou para fora. Porém, logo em seguida, Fuentes invadiu a área, foi puxado por Vitinho Mota e o árbitro assinalou pênalti. Luiz Fernando foi para a cobrança, e com direito a toque na trave, ampliou o marcador.

O terceiro quase veio aos 16, em nova tentativa de Vitinho de fora da área, que parou na trave. Logo em seguida, aos 23, o clima de euforia se transformou em um momento de tensão na Arena Castelão.

De um lado, Gabriel Fuentes disputou de cabeça com Fabiano e minutos depois, caiu no gramado com um mal-estar, tendo de ser substituído. No mesmo momento, em outro lance, Caio Rafael se chocou de cabeça com Luan Freitas e caiu com o rosto no gramado, tendo de deixar o campo de ambulância.

Após o susto, sete minutos depois a bola voltou a rolar ainda com domínio do Fortaleza, que criou muito perigo pelo lado direito em investidas de Vitinho, mas sem a mesma intensidade.

Com seis novos jogadores em campo, devido à substituição extra do protocolo de concussão, o Londrina ainda tentou esboçar uma reação, mas sem objetividade, não conseguiu levar perigo à meta do time da casa, que assegurou a vitória aos 53, em triangulação entre Welliton e Kayky, que terminou em Lucca Prior, fazendo 3 a 0 e matando o duelo.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 3 X 0 LONDRINA

FORTALEZA - João Ricardo; Luan Freitas, Brítez e Lucas Gazal; Rodriguinho, Lucas Sasha (Ryan), Matheus Rossetto (Rodrigo Santos), Vitinho (Welliton) e Gabriel Fuentes (Mucuri); Luiz Fernando (Lucca Prior) e Miritello (Kayke Queiroz). Técinco: Estephano Dijan (Auxiliar).

LONDRINA - Kozlinski; André Dhominique, Caio Rafael (Juninho), Gabriel Lacerda e Rafael Monteiro (Heron); André Luiz (André Cardoso), João Tavares (Fabiano) e Thalis (Caio Rafael); Vitinho Mota (Paulinho Moccelin), Iago Teles e Bruno Santos. Técnico: Rogério Micale.

GOLS - Vitinho, aos 35 minutos do primeiro tempo. Luiz Fernando, aos sete, e Lucca Prior, aos 53 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Matheus Rossetto, Brítez, Caio Rafael, Rafael Monteiro, Estephano Dijan, Iago Teles e Rodriguinho.

ÁRBITRO - Bráulio da Silva Machado (SC).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis .

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).