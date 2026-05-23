'Primeiro tetra' e 'Lima de Janeiro': torcida do Flamengo provoca Palmeiras com mosaico

A torcida do Flamengo não esqueceu da final da Libertadores de 2025 antes do jogo deste sábado contra o Palmeiras pela 17ª rodada do Brasileirão. Na entrada das equipes, os rubro-negros ergueram um bandeirão com referência ao gol decisivo de Danilo e provocou o rival com o tetracampeonato da competição continental.

Na arquibancada leste do Maracanã, foi exibido mosaico com os dizeres "primeiro tetr4", em comemoração ao clube carioca ter alcançado a marca inédita no País justamente em cima de seu maior adversário na atualidade, que buscava a mesma marca. E junto a isso, uma bandeira com a frase: "No Brasil, quem tem mais tem quatro."

Com a final do ano passado, Flamengo e Palmeiras já decidiram duas vezes a Libertadores. O time paulista levou a melhor na primeira vez que se encontraram na decisão, no jogo de Montevidéu em 2021, ao vencer por 2 a 1 na prorrogação marcada pela falha de Andreas Pereira e o gol de Deyverson. Fato que foi, e ainda é, lembrado pelos alviverdes nas provocações.

De 2018 para cá, apenas duas edições do Brasileirão não foram vencidas por um deles: em 2021, quando o Atlético-MG foi campeão da maneira dominante, e em 2024, quando o Botafogo ganhou também com vantagem confortável.