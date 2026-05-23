Cuca aponta 'grande' atuação do Santos em Porto Alegre e prevê sucesso contra Cuenca e Vitória

O técnico Cuca gostou da atuação do Santos, neste sábado, em Porto Alegre, apesar da derrota de virada, por 3 a 2, para o Grêmio, em duelo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time entrou na zona de rebaixamento.

"É duro dizer isso depois de uma derrota, mas acho que o Santos fez um grande jogo. Falhas que tivemos nos gols impediram nossa vitória. O primeiro gol foi em um cruzamento frontal, que tínhamos de ter saído. O segundo foi falha de posicionamento, só sair que o atacante estaria impedido. Dois gols que não pode tomar. Não podemos seguir tomando gols desta forma. Hoje não saio enfraquecido", disse o treinador em entrevista coletiva.

Cuca afirmou que fez as primeiras trocas apenas aos 37 minutos da etapa final porque a produção da equipe estava boa. "Jogo que era para ter ganho certamente. Perdemos um jogador expulso e aí muda o jogo. Uma pena ter jogado uma partia tão bem jogada e ter resultado adverso mais uma vez."

O técnico disse que teve prazer ao ver o Santos jogar. "Se a vitória tivesse vindo, estaríamos empolgados com o desempenho. Tive prazer de ver o Santos jogar, mas a bola que está indo, está entrando." Cuca mostrou otimismo para os compromissos da semana que vem.

"Quero pensar que vamos jogar bem e ganhar do Cuenca e no outro sábado do Vitória. Aí com a parada da Copa vamos fazer nosso trabalho para equilibrar este elenco no segundo semestre. Nós vamos reagir, é uma questão de tempo. Não vou jogar a toalha."

Sobre a arbitragem, o técnico fez suas críticas. "Hoje o árbitro não foi bem. Pênalti no Gabi é nítido. Todo mundo viu que foi pênalti. A expulsão do Gustavinho foi muito rigorosa. Não houve maldade. Muito rigor. Nos lances capitais da partida, todos foram desfavoráveis para nós."