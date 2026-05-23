Rebeca Andrade escolhe Pan de ginástica no Rio para voltar a competir após ano sabático

Rebeca Andrade deve, enfim, retornar de seu ano sabático ao ser convocada para defender a seleção brasileira no Pan-Americano de Ginástica Artística, que será disputado no Rio de Janeiro entre 17 de 21 de junho. A última vez que a bicampeã olímpica competiu foi em setembro de 2024, meses após faturar quatro medalhas - uma de ouro, em Paris.

O torneio em solo carioca serve como classificatório para o Mundial de Roterdã, na Holanda, que conta no ciclo das Olimpíadas de Los Angeles-2028. As equipes que subirem ao pódio já estarão garantidas nos jogos da América do Norte. A atleta confirmou ao Jornal Nacional, da Globo, que fará parte do esquadrão que busca a vaga.

Seis ginastas serão convocadas para cinco vagas de titulares, uma delas deve ser a também medalhista em Paris Júlia Soares. A que 'sobrar' ficará como reserva, e como Rebeca Andrade só está apta a competir no salto e está há quase dois anos longe do esporte, pode ser a escolhida do 'banco'.

"Estou feliz de estar de volta. Acho que isso é o mais importante para mim, ao menos", disse a campeã olímpica ao "Jornal Nacional". "É uma competição muito importante, que vale vaga para o Mundial e vale a vaga nas Olimpíadas. E é no Brasil, com toda a nossa torcida e nossos amigos juntos com a gente. Acredito que meu retorno pode ser em um cenário assim."

A pausa em 2025, segundo Rebeca, foi 'inédita' pelo tempo que ficou afastada, ao menos desde sua primeira convocação, em 2013, mas necessária. "Eu precisava de descanso, se não talvez eu não conseguisse voltar. Realmente sou muito grata por tudo que construí e tudo o que alcancei, mas amo estar aqui dentro",

A lista oficial será divulgada pela Confederação Brasileira de Ginástica (CBF) ainda neste fim de semana. Das atletas que participaram das Olimpíadas, apenas Rebeca e Júlia Soares devem estar presentes.