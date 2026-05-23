Sport derrota o Juventude e dorme vice-líder da Série B

O Sport se reabilitou na Série B do Campeonato Brasileiro e, de quebra, assumiu momentaneamente a vice-liderança. Em duelo diante do Juventude, em Caxias do Sul, viu Iury Castilho sair do banco e em poucos minutos marcar o gol da vitória por 1 a 0 e sair com os três pontos do Alfredo Jaconi, pela 10ª rodada.

Com a vitória, o Sport chegou a 19 pontos, subindo para o segundo lugar, empatado com o Náutico, porém com uma vitória a menos (6 a 5). Agora o time pernambucano terá que torcer por um tropeço do São Bernardo para seguir no G2. Já o Juventude aparece no meio da tabela, com 13 pontos, podendo se distanciar ainda mais da zona dos playoffs.

A partida teve o protocolo de racismo acionado. Durante sua saída de campo, ao ser substituído, o atacante MP acusou a torcida do Juventude de insultos racista. O árbitro Lucas Paulo Torezin cruzou os punhos sinalizando o protocolo. Após alguns minutos, a bola voltou a rolar.

O Sport agora tem pela frente o clássico pernambucano diante do Náutico, no próximo sábado, às 20h30, na Ilha do Retiro, enquanto o Juventude abre a 11ª rodada na sexta-feira, contra o América-MG, às 21h, ainda em casa, no Alfredo Jaconi.

O duelo começou bem estudado pelas equipes, trocando passes e procurando espaço para atacar. Quem deu as caras primeiro foram os donos da casa, em cabeçada de MP. A resposta visitante veio em chute com perigo de Clayson para fora. O confronto ganhou velocidade depois dos 15 minutos, quando Diogo Barbosa obrigou boa defesa de Thiago Couto. Do outro lado, Perotti ainda teve duas boas chances dentro da área, mas desperdiçou.

O Juventude tinha uma leve superioridade na posse de bola e explorava bem os lados do campo. Até chegou a balançar as redes com Alan Kardec, porém o tento foi anulado por falta do atacante. Na reta final, o time gaúcho tentou fazer uma pressão e arriscou bastante a gol. Diogo Barbosa tirou tinta da trave, enquanto Fábio Lima chutou em cima do goleiro.

O Juventude voltou com mais apetite para a segunda etapa. Com dois minutos, tirou o grito de "uh" da torcida quando Raí carimbou a trave pernambucana. Após um início animador, o time da casa voltou a abusar dos erros nas conclusões. Lucas Mineiro teve grande oportunidade, mas 'furou' dentro da área. Alan Kardec recebeu livre e chutou em cima do goleiro.

O Sport soube segurar a pressão dos donos da casa. Mesmo levando o jogo em 'banho maria', quando conseguiu equilibrar a posse de bola, passou a levar mais perigo. Chrystian Barletta cobrou falta e carimbou o travessão. Na sequência, aos 36 minutos, Iury Castilho, que tinha acabado de entrar, recebeu na entrada da área, girou sob o a marcação e marcou o gol da vitória pernambucana.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 0 X 1 SPORT

JUVENTUDE - Jandrei; Rodrigo Sam, Messias e Marcos Paulo; Nathan Santos (Aderlan), Lucas Mineiro, Raí e Diogo Barbosa (Wadson); Fábio Lima (Manuel Castro), MP (Allanzinho) e Alan Kardec (Alisson Safira). Técnico: Maurício Barbieri.

SPORT - Thiago Couto; Madson (Augusto Pucci), Marcelo Benevenuto, Zé Marcos e Felipinho; Zé Lucas, Biel (Pedro Martins) e Yago Felipe (Zé Gabriel); Chrystian Barletta (Edson Lucas), Perotti e Clayson (Iury Castilho). Técnico: Márcio Goiano.

GOLS - Iury Castilho, aos 36 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR).

CARTÕES AMARELOS - Messias, Felipinho, Perotti, Zé Lucas e Biel.

RENDA - R$ 61.515,00.

PÚBLICO - 3.328 torcedores.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).