Abel dedica vitória sobre o Flamengo a Leila: 'Ser humano mais corajoso que eu conheço'

Abel Ferreira dedicou a vitória por 3 a 0 sobre o Flamengo, no Maracanã, neste domingo, a Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Alvo de pressão de parte da torcida após a derrota para o Cerro Porteño que impediu o time de confirmar classificação às oitavas de final da Libertadores, o português elogiou a coragem e a mentalidade da dirigente. Fez questão de enfatizar, inclusive, o respaldo dado por ela ao trabalho da comissão técnica.

"Quero dedicar essa vitória a duas mulheres. Primeiro, à nossa presidente, pela tranquilidade que passa aos jogadores, à comissão. Talvez seja o ser humano mais corajoso que eu conheço. Ela defende um trabalho com continuidade, diz que sabe que não vai vencer sempre", afirmou.

A outra mulher mencionada pelo treinador é sua filha Maria Inês, aniversariante da semana, que deixou o Brasil no começo de 2025 para estudar na Europa. "Ela não está comigo há um ano. Várias vezes não pude comemorar o aniversário dela junto dela. Prometo que em breve estaremos juntos."

A torcida palmeirense também teve espaço de carinho nas palavras de Abel, que evitou falar das críticas recebidas desde quarta-feira. Ele preferiu destacar o apoio demonstrado pelos palmeirenses na arquibancada de um Maracanã inflamado por 70 mil pessoas.

"Nossa torcida, mesmo em minoria, foi ruidosa. Sabem que há um carinho e respeito muito grande do treinador com a torcida. Entendo que a cobrança aconteça quando o resultado não vem. Sempre tentamos fazer o melhor. As cobranças vêm, mas é bom para nosso time. No Palmeiras só há uma solução: ganhar. Se não ganhamos, a cobrança vem. Tenho carinho, admiração e respeito por nossa torcida. Juntos somos mais fortes."

Quanto ao desempenho do time, o treinador estava satisfeito. Admitiu que ter um a mais a partir dos 20 minutos do primeiro tempo, quando Carrascal foi expulso, mudou a história do jogo, mas aproveitou a menção à expulsão para relembrar um lance da final da Libertadores do ano passado, na qual o Palmeiras perdeu por 1 a 0 para o Flamengo. Abel não aceita até hoje o fato de Pulgar não ter sido expulso por entrada em Bruno Fuchs.

"Se uma equipe como o Palmeiras não ganha existe sempre cobrança. Quando isso acontece, ligamos o modo resiliência. Foi uma vitória justa, claro que com a vantagem de ter um a mais. Mas uma expulsão justíssima, igual poderia ocorrer na final da Libertadores, não me canso de falar disso."