Jardim critica arbitragem após derrota para o Palmeiras: 'É fácil dar amarelo para o Flamengo'

O técnico Leonardo Jardim criticou a arbitragem após a derrota do Flamengo, por 3 a 0, para o Palmeiras, neste sábado, no Maracanã, em duelo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"É fácil dar cartão amarelo para o time do Flamengo. No lance do Carrascal, achei mais pé alto. Foi mais acidental. Mas o árbitro preferiu punir logo e severamente", disse o treinador português em entrevista coletiva.

Jardim explicou o motivo de não ter feito alteração na equipe após a expulsão de Carrascaç, aos 21 minutos de jogo. "Poderia tirar um atacante e colocar um defensor para fechar a equipe, mas não é assim que penso o futebol."

O treinador admitiu que o Flamengo sentiu cansaço no segundo tempo. "É um problema acumulado. Os laterais, Jorginho, Paquerá, todos sentiram cansaço. Mas até os 20 minutos, o time adversário não havia passado do meio de campo, mas cometemos erros individuais, dos quais sou o responsável."