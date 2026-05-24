São Bernardo vai a Goiânia para se manter na briga pela liderança da Série B do Brasileiro

O domingo reserva fortes emoções pela Série B do Campeonato Brasileiro. Ao todo, cinco partidas movimentam a 10ª rodada, desenhando um cenário de extremos na tabela de classificação. Enquanto o São Bernardo entra em campo com a missão de se manter na briga pela liderança, forças tradicionais do futebol como Ponte Preta e América-MG pisam no gramado pressionadas para espantar a crise da zona de rebaixamento.

O primeiro capítulo do dia começa às 16h, no Estádio Antônio Accioly, onde o São Bernardo visita o Atlético-GO. Somando 17 pontos, o time paulista pode se manter no topo da classificação, em caso de vitória. O desafio não será simples, já que o time goiano, com 12 pontos, aposta no fator casa para colar de vez na zona que garante vaga nos playoffs de acesso.

No mesmo embalo da briga pelas primeiras posições, o Vila Nova-GO joga às 18h30 contra o América-MG, no Independência, em Belo Horizonte (MG). Os goianos somam 16 pontos e miram diretamente a liderança. A realidade do rival, porém, é dramática: amarga a lanterna com somente três pontos conquistados e tenta sua primeira vitória.

Mais cedo, às 16h30, a Ponte Preta inicia sua caminhada para tentar respirar na tabela. Vice-lanterna com sete pontos, o time paulista encara o CRB no Rei Pelé, em Maceió (AL). Campeão brasileiro da Série C no ano passado, a Ponte Preta passa uma das maiores crises financeiras de sua história, com salários atrasados há meses. O elenco tem sofrido com a debandada de jogadores e ameaças de nem entrar em campo.

O clube alagoano, por sua vez, aparece com 11, mas segue ameaçado pelo fantasma do Z4, transformando o confronto em uma autêntica batalha direta pela sua sobrevivência.

O cardápio noturno do domingo traz mais dois jogos estratégicos. Às 19h, o Avaí recebe o Goiás na Ressacada. O time goiano quer se consolidar no grupo de cima com seus 13 pontos, enquanto o time da casa, com 10, busca o triunfo para não ser colhido pela degola.

Fechando o dia, às 20h30, Operário-PR (12 pontos) e Criciúma (13 pontos) fazem um embate equilibrado no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR) de olho no pelotão de elite.

A maratona de jogos da 10ª rodada terá o seu desfecho oficial somente na segunda-feira (25), às 19h, com o duelo entre Botafogo-SP e Athletic-MG na Arena NicNet, em Ribeirão Preto, em mais uma disputa direta contra as últimas posições.

CONFIRA OS JOGOS DA 10ª RODADA DA SÉRIE B:

DOMINGO

16h

Atlético-GO x São Bernardo-SP

16h30

CRB-AL x Ponte Preta-SP

18h30

América-MG x Vila Nova-GO

19h

Avaí-SC x Goiás

20h30

Operário-PR x Criciúma-SC

SEGUNDA-FEIRA

19h

Botafogo-SP x Athletic-MG