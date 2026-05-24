Remo duela com o Athletico-PR para manter embalo contra o Z-4 do Brasileirão

O Remo vive seu melhor momento na temporada e volta a campo para seguir sonhando com a permanência na elite do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, às 16h, porém, o duelo não será fácil, pois vai pegar o Athletico-PR, que briga pelo G-4. A partida, válida pela 17ª rodada, será realizada no Mangueirão, em Belém (PA).

O Remo está há cinco jogos invicto, sendo quatro vitórias e um empate, incluindo avanço às oitavas de final da Copa do Brasil, ao eliminar o Bahia. No Brasileirão, bateu o Botafogo, por 2 a 1, fora, empatou com o Palmeiras, por 1 a 1, em casa, e voltou a superar a Chapecoense, por 3 a 2, fora.

Com a reação, chegou a 15 pontos e, embora siga dentro da zona de rebaixamento, se aproximou bastante dos adversários na luta pela permanência. O time agora tem dois objetivos em uma só partida: voltar a vencer em casa e bater a marca de duas vitórias seguidas pela primeira vez na competição. A única vitória como mandante foi em 22 de março, quando goleou por 4 a 1 o Bahia.

O técnico Léo Condé poderá contar com o volante Zé Ricardo, que teve pena reduzida pela expulsão no jogo diante do Palmeiras e está liberado. Ele pode voltar na vaga de Vitor Bueno. O resto do time deve ser mantido para voltar a vencer em casa.

Mesmo com a melhora, Condé lembrou que a caminhada ainda é longa. "Temos que ir passo a passo. É claro que o primeiro objetivo com certeza é buscar a permanência, mas muita coisa tem para acontecer, principalmente depois da parada para a Copa. As equipes devem se modificar bastante."

O Athletico, apesar de estar bem mais bem posicionado, chega em momento ruim, pois não vence há quatro jogos na temporada e ganhou apenas um dos últimos sete. No Brasileirão, empatou sem gols com o Grêmio, em casa, perdeu para o Vasco, por 1 a 0, fora, e voltou a empatar com o Flamengo, por 1 a 1, em Curitiba.

Fora de casa, a situação é ainda pior na competição. Depois de vencer o Inter por 1 a 0, acumulou um empate e cinco derrotas seguidas. Com 24 pontos, ainda segue na briga pelas primeiras posições, mas busca reação.

Odair Hellmann tem vários problemas para escalar o time. Os laterais-esquerdo Esquivel e Léo Derik se lesionaram e, com isso, a posição deve ser ocupada por Claudinho. O DM ainda tem o zagueiro Terán e o volante Luiz Gustavo.

O volante Portilla foi liberado para treinamentos com a seleção da Colômbia e também virou baixa. Por outro lado, o atacante Julimar está recuperado de lesão no tornozelo.

Hellmann lamentou o empate contra o Flamengo, mas agradeceu o reconhecimento da torcida. "A equipe fez por merecer um resultado melhor. Jogou contra uma equipe de qualidade. Teríamos que ser quase perfeitos para conseguir o resultado. O torcedor reconheceu no final."

FICHA TÉCNICA

REMO X ATHLETICO-PR

REMO - Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; José Welison, Patrick e Zé Ricardo (Vitor Bueno); Yago Pikachu, Alef Manga e Jajá. Técnico: Léo Condé.

ATHLETICO - Santos; Benavídez, Aguirre e Arthur Dias; Gilberto, Felipinho, Jadson, Zapelli (João Cruz) e Claudinho; Mendoza e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira de Lima (PE).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Mangueirão, em Belém (PA).