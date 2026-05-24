Cruzeiro recebe a Chapecoense pelo Brasileirão para aumentar série invicta

Invicto há cinco jogos na temporada, o Cruzeiro volta a campo para se reabilitar em casa diante de seu torcedor no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, às 16h, recebe a Chapecoense no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pela 17ª rodada. O time catarinense está em situação cada vez mais complicada em relação ao rebaixamento.

O Cruzeiro está em boa fase no Brasileirão. Nos últimos seis jogos, foram quatro vitórias, um empate e só uma derrota. O time vem de dois jogos fora de casa, superando o Bahia por 2 a 1 e empatando com o Palmeiras por 1 a 1.

Agora volta a jogar diante de sua torcida por reabilitação, já que no último jogo como mandante na competição foi derrotado pelo rival Atlético-MG por 3 a 1, o que encerrou sequência de três vitórias e seis jogos de invencibilidade. Com 20 pontos, os mineiros querem se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento.

O técnico Artur Jorge não poderá contar com o atacante Keny Arroyo, suspenso. Bruno Rodrigues foi o escolhido no meio de semana pela Libertadores, no empate por 1 a 1 com o Boca Juniors, mas não agradou. Assim, Luis Sinisterra, que ainda não engatou por conta de lesões, pode ganhar uma oportunidade. Kenji, Marquinhos e Wanderson são outras opções.

Após o jogo da Libertadores, Artur Jorge destacou o espírito guerreiro do time. "Sabíamos que era muito difícil. Mesmo com 10, procuramos o gol e tivemos oportunidades para ganhar. Isso é um sinal de personalidade e, acima de tudo, de ambição do elenco."

A Chapecoense, por outro lado, deixou os adversários, até mesmo os que estão dentro da zona de rebaixamento, se distanciarem. O time só venceu o Santos na estreia, por 4 a 2, e depois acumulou seis empates e oito derrotas. Na última rodada, foi superado pelo Remo, em casa, por 3 a 2. Como visitante, tem dois empates e quatro derrotas. A campanha deixa o time com apenas nove pontos, em 20º lugar.

Para montar a escalação, o técnico Fábio Matias tem uma boa e uma má notícia. O atacante Yannick Bolasie retorna de suspensão e deve entrar na vaga de Neto Pessoa. Por outro lado, o volante Camilo está fora pelo terceiro cartão amarelo e pode dar lugar a João Vitor.

Fábio Matias indicou que dará foco na defesa para reagir. "O processo não é da noite pro dia. Me preocupa a forma como o time tomou os gols, precisamos de um equilíbrio. Melhoramos, mas nossa melhora ainda não foi o suficiente para voltar a vencer."

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X CHAPECOENSE

CRUZEIRO - Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira; Sinisterra (Bruno Rodrigues), Kaio Jorge e Christian. Técnico: Artur Jorge.

CHAPECOENSE - Anderson; Eduardo Doma, Bruno Leonardo e João Paulo; Marcos Vinícius, Rafael Carvalheira, João Vitor e Bruno Pacheco; Marcinho, Yannick Bolasie e Ênio. Técnico: Fábio Matias.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).