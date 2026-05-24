Vasco tenta retomar caminho das vitórias diante do Red Bull Bragantino em São Januário

O Vasco que retomar o caminho das vitórias e recebe o Red Bull Bragantino neste domingo, às 20h30, em São Januário, pela 17ª rodada do Brasileirão. Pressionado após duas derrotas consecutivas, o time comandado por Renato Gaúcho tenta se afastar da zona de rebaixamento, com 20 pontos. Enquanto isso, o time paulista só tem três pontos a mais, porém, sonha atingir o G-4 até o final do primeiro turno.

O Vasco chega em momento delicado. Pelo Brasileirão, foi goleado pelo Internacional por 4 a 1, no Beira-Rio, e, em seu compromisso mais recente, sofreu novo revés ao perder por 3 a 1 para o Olimpia, no Paraguai, pela Copa Sul-Americana, embora com um time misto. Diante da torcida, o Vasco vê o duelo como oportunidade importante para reagir e recuperar a confiança.

O técnico Renato Gaúcho está de volta após cumprir suspensão na Copa Sul-Americana. Os auxiliares Bruno Lazaroni e Marcelo Salles conduziram o time na Sul-Americana. A comissão técnica deve promover o retorno dos titulares e escalar a equipe com força máxima.

Renato Gaúcho destacou no início da Sul-Americana que a prioridade do clube é brigar na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, objetivo que reflete as escalações alternativas no torneio continental.

A maior preocupação é com a formação da dupla de zagueiros, porque Saldivia e Cuesta tem sido muito criticados por suas últimas atuações. Mas devem ter mais uma chance, com Lucas Freitas sendo opção para entrar no setor. Como o lateral-direito Paulo Henrique está vetado, Puma Rodríguez entra.

Os meio-campistas Jhojan Rojas e o Thiago Mendes estão de volta após cumprirem suspensão no revés para o Internacional. Adson, poupado contra o Colorado, e Spinelli, liberado na ocasião para acompanhar o nascimento da filha, também retornam e encorpam o elenco vascaíno.

Os volantes Jair e Matheus Carvalho estão no departamento médico e são desfalques confirmados, enquanto Cuiabano se recupera de um edema na coxa esquerda e é dúvida. Pode até ser opção no banco.

Por outro lado, o Bragantino chega embalado no cenário nacional após vencer o Vitória por 2 a 0, em Bragança Paulista, pelo Brasileirão. No entanto, vem de empate por 1 a 1 com o River Plate, na Argentina, resultado que complicou a situação do clube no torneio continental.

O zagueiro Pedro Henrique cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo e não está à disposição da comissão técnica. Gustavo Marques é o favorito para assumir a titularidade e formar a dupla de zaga titular ao lado de Alix Vinícius.

O técnico Vagner Mancini projetou o duelo no Rio. O comandante entende que não será um confronto fácil, mas afirmou que seu time tem condições de surpreender e conseguir um resultado positivo em São Januário.

"É um jogo difícil. É mais uma daquelas partidas que nós sabemos que é sempre muito equilibrada. O adversário está precisando de pontos, assim como nós. Eu não tenho dúvida que, diante desses últimos jogos que fizemos, a gente vai para fazer um jogo bem difícil para o Vasco."

O zagueiro Eduardo Santos e os volantes Fabinho e Matheus Fernandes, todos lesionados, estão fora do jogo. O também zagueiro Guzmán Rodríguez está em processo de transição física e aumenta a lista de desfalques.

FICHA TÉCNICA

VASCO X RED BULL BRAGANTINO

VASCO - Léo Jardim; Puma Rodríguez, Alan Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes e Jhojan Rojas; Adson, Cláudio Spinelli e Andrés Gómez. Técnico: Renato Gaúcho.

RED BULL BRAGANTINO - Tiago Volpi; Agustín Sant'Anna, Alix Vinícius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Gustavo Neves e Lucas Barbosa; José Herrera, Isidro Pitta e Henry Mosquera. Técnico: Vagner Mancini.

ÁRBITRO - Fernando Antônio Mendes (PA).

HORÁRIO - 20h30.

LOCAL - São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).