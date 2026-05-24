Corinthians quer boa fase da Libertadores no Brasileirão para fugir do Z-4 contra o Atlético-MG

Vivendo momentos distintos na temporada, o Corinthians encara o Atlético-MG neste domingo, às 18h30, em jogo da 17ª rodada do Brasileirão. Enquanto o time paulista alcançou a classificação antecipada às oitavas de final da Libertadores, a situação é completamente diferente no campeonato nacional, onde a equipe corintiana tenta escapar da zona de rebaixamento. Os mineiros, por sua vez, tentam manter a sequência invicta para colar no pelotão de frente da tabela.
Na quinta-feira, o Corinthians buscou o empate por 1 a 1 com o Peñarol, em Montevidéu, no Uruguai. A equipe brasileira manteve a invencibilidade na Libertadores e garantiu a liderança do Grupo E, com 11 pontos (4 vitórias e 2 empates) e 73% de aproveitamento. Diante do Platense, na quarta-feira, 27, o time paulista ainda tem chance remota de terminar com a melhor campanha.
A vaga no mata-mata continental dá ânimo para o time buscar voos mais altos no Brasileirão. O Corinthians entrou no Z-4 no último fim de semana após derrota por 3 a 1 para o Botafogo, no Rio. O time comandado pelo técnico Fernando Diniz soma 18 pontos, com 4 vitórias, 6 empates e 6 derrotas, com um aproveitamento de somente 37%. Até o fim do primeiro turno, a equipe ainda encara o Coritiba (fora) e o Remo (casa).
Diniz deve promover o retorno de titulares poupados diante do Peñarol, como Rodrigo Garro, Matheuzinho, Matheus Bidu, Raniele e Breno Bidon. Existe a possibilidade de Memphis Depay finalmente voltar a ser relacionado após ficar afastado para tratar de uma lesão na coxa direita. O holandês não entra em campo desde o dia 22 de março, quando se machucou no empate por 1 a 1 com o Flamengo, na Neo Química Arena.
A convocação da Holanda para a Copa do Mundo acontece na quarta-feira e o atacante quer demonstrar que está recuperado para garantir uma vaga no Mundial. Caso seja convocado, ele não enfrentará o Grêmio, no dia 30 de maio, às 17h30, em Porto Alegre.
Com 21 pontos, a 3 da zona de classificação para a Libertadores, o Atlético-MG vai tentar surpreender o Corinthians em São Paulo para sair com a vitória, algo que não acontece desde 2022, ano em que a equipe mineira triunfou diante dos corintianos na capital paulista pela última vez. A equipe vem de vitória por 3 a 1 sobre o Mirassol, em casa, e busca emplacar o quarto jogo invicto.
O técnico argentino Eduardo Domínguez não terá Gustavo Scarpa e Patrick, lesionados. A partida vai marcar o reencontro da torcida do Corinthians com o volante Maycon, que deixou a equipe paulista para se transferir ao time mineiro no início do ano.
FICHA TÉCNICA
CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, André Carrillo e Rodrigo Garro; Jesse Lingard e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Diniz.
ATLÉTICO-MG - Everson; Natanael, Ruan Tressoldi, Junior Alonso e Renan Lodi; Alexsander, Alan Franco e Bernard; Tomás Cuello, Mateo Cassierra e Alan Minda. Técnico: Eduardo Domínguez.
ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).
HORÁRIO - 18h30.
LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo (SP).