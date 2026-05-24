'Não estou feliz com meu nível, mas com a forma como lutei', diz João Fonseca após vitória

Depois de um início equilibrado, até com momentos de dificuldades, o tenista brasileiro João Fonseca superou o francês Luka Pavlovic, nº 241 do mundo, neste domingo, 24, por 3 sets a 0 (parciais de 7/6, 6/4 e 6/2), pela primeira rodada do simples masculino de Roland Garros.

Agora, João Fonseca enfrentará na segunda rodada o croata Dino Prizmic, atual número 71 do mundo, que eliminou o norte-americano Michael Zheng, 145º do ranking.

"Não estou feliz com meu nível hoje, mas com a forma como lutei e como fiquei focado na partida", afirmou o número 30 do mundo, ainda em quadra, em entrevista à ESPN.

O brasileiro precisou lidar com a rivalidade da torcida francesa, que apoiava o rival, e também com a pressão por uma resposta após semanas irregulares. O triunfo encerra uma sequência de eliminações precoces no Masters 1000 de Roma e no Masters 1000 de Madrid.

João chegou a Roland Garros após desistir do ATP 500 de Hamburgo devido a um incômodo no punho direito. Mesmo assim, mostrou resistência e maturidade para controlar a estreia. Depois de um primeiro set com duração de 1h07, Fonseca se soltou e praticamente não foi mais ameaçado. "Foi um jogo duro desde o começo. Ele começou pondo muita pressão, consegui lutar. Consegui controlar os nervos", disse João.

Aos 19 anos, Fonseca marcou sua sétima vitória em 12 jogos disputados em Grand Slam. O carioca agora tenta superar a campanha do ano passado, quando chegou à terceira rodada e foi superado pelo britânico Jack Draper. "É um prazer jogar aqui meu segundo Roland Garros como profissional. Agradeço como a torcida me ajudou hoje. É incrível como, mesmo diante de um francês aqui, tive muita torcida", afirmou o brasileiro.