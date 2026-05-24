São Bernardo bate Atlético-GO fora de casa e retoma a liderança da Série B

No primeiro duelo da história entre Atlético-GO e São Bernardo, quem levou a melhor foi o time paulista. Na tarde deste domingo (24), as equipes se enfrentaram no estádio Antônio Accioly, pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e em um jogo de muito equilíbrio, os visitantes venceram por 1 a 0.

Com o resultado, além de chegar a uma sequência de seis jogos de invencibilidade na Série B, o São Bernardo foi a 20 pontos e se manteve na liderança, que estava de forma provisória com o Náutico, com 19, que na abertura da rodada venceu por 1 a 0 o Cuiabá. Do outro lado, o time goiano, que viu cair sua invencibilidade de seis jogos, parou em 12, no meio da tabela.

As equipes agora terão uma semana de preparação para a 11ª rodada da Série B, já que voltam a campo apenas no próximo domingo (31). A partir das 11h, o São Bernardo volta ao Primeiro de Maio para encarar o Novorizontino. Mais tarde, às 16h, o Atlético-GO também faz um clássico estadual diante do Goiás, no Antônio Accioly.

os dois 'novos rivais' fizeram um primeiro tempo equilibrado em Goiânia. O time paulista começou mais ofensivo e pressionou nos minutos iniciais, mas os mandantes cresceram ao longo da etapa e passaram a criar as principais chances da partida.

A melhor oportunidade do Atlético-GO saiu aos 18 minutos, quando Bruno José cruzou rasteiro, Augusto quase marcou contra e o goleiro Alex Alves fez grande defesa. Depois, Geovany Soares ainda finalizou forte após passe de Marrony, exigindo nova intervenção do arqueiro paulista.

O São Bernardo voltou a assustar em contra-ataque com Hyoran, que cabeceou para fora. Já nos acréscimos, Alex Alves apareceu novamente para evitar o gol em cabeçada de Geovany Soares, mantendo o empate sem gols até o intervalo.

Na volta para o segundo tempo, porém, o São Bernardo voltou mais ligado e criou duas grandes chances nos minutos iniciais. Aos oito, Echaporã recebeu na entrada da área e bateu no canto, para grande defesa de Paulo Vítor, que pegou mais uma aos 10, em tentativa de gol olímpico de Dudu Miraíma.

E a pressão não parou por aí. Aos 22, Rodrigo Ferreira cruzou rasteiro para Daniel Davi, que de primeira, também parou no goleiro do Atlético-GO. O time goiano ainda tentou esboçar uma reação, mas aos 35, em lance estranho a pressão do time paulista surtiu efeito.

Em cobrança de escanteio de Dudu Miraíma, Paulo Vítor saiu errado, a bola tocou em Adriano Martins e sobrou para Pablo Dyego, que em cima da linha, mandou de calcanhar para o fundo do gol. Inicialmente, o lance foi anulado por impedimento, mas após análise do VAR, o gol foi confirmado. Após o gol, o São Bernardo apenas se fechou na defesa e garantiu a vitória.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 0 X 1 SÃO BERNARDO

ATLÉTICO-GO - Paulo Vítor; Ewerthon, Tito, Barreto (Adriano Martins) e Gustavo Daniel; Cristiano, Igor Henrique (Leandro Vilela) e Marrony (Guilherme Marques); Geovany Soares, Gustavo Coutinho (Léo Jacó) e Bruno José (Assis). Técnico: Eduardo Souza.

SÃO BERNARDO - Alex Alves; Rodrigo Ferreira, Jemerson, Augusto e Pará; Foguinho, Hyoran (Lucas Fernandes) e Dudu Miraíma (Marcão Silva); Echaporã (Daniel Davi), Felipe Garcia (Daniel Amorim) e Pedro Vitor (Pablo Dyego). Técnico: Ricardo Catalã.

GOL - Pablo Dyego, aos 35 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Daniel Davi (SBN).

ÁRBITRO - Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG).

RENDA - R$ 37.445,00.

PÚBLICO - 2.941 torcedores.

LOCAL - Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).