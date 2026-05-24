Athletico-PR vira sobre o Remo com dois gols do artilheiro Viveros e sobe ao G-4 no Brasileirão

Com dois gols de Viveros, o Athletico-PR conseguiu a virada por 2 a 1 sobre o Remo, neste domingo, no Mangueirão, em Belém (PA), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esta vitória assegurou ao time paranaense uma posição de destaque na tabela, ficando em quarto lugar, com 27 pontos, atrás somente de Fluminense (30), Flamengo (31) e Palmeiras (38). O Remo continua em penúltimo lugar, com 15 pontos.
O colombiano Viveros, de 26 anos, assumiu a liderança isolada da artilharia do Brasileirão, com 10 gols, na frente de Pedro, do Flamengo, e Carlos Vinícius, do Grêmio, com nove gols cada. A história do jogo teve um lance polêmico e que, com certeza, alterou seu roteiro. Nos acréscimos do primeiro tempo, Jajá, do Remo, foi expulso por fazer gesto obsceno a um adversário. Com um jogador a menos durante todo segundo tempo, o time da casa não impediu a derrota.
Apoiado pela presença maciça de sua apaixonada torcida, o Remo iniciou o jogo em velocidade e abriu o placar aos 13 minutos. Marcelinho recebeu a bola no lado direito e cruzou bem alto, com Alef Manga chamando atenção da marcação no primeiro pau. Atrás dele apareceu Jajá, sozinho, para tocar para as redes.
Mas logo o Athletico reagiu, passou a tocar a bola e a chegar com perigo na frente. Aos 25 minutos até marcou um gol com Zapelli, mas o lance acabou anulado pelo VAR. A bola teria batido no braço do meia paranaense, após desvio no zagueiro Tchmba. A marcação foi bem contestada pelos atleticanos.
O Athletico continuou melhor e empatou aos 44 minutos. Claudinho fez o cruzamento para Viveros, que passou pela boa, porém, ainda teve tempo de voltar, se livrar da marcação e chutar fraco para as redes.
Nos acréscimos aconteceu o lance polêmico e que praticamente decidiu o destino do jogo. Jajá fez um gesto obsceno - colocou a mão direta no seu órgão genital e apontou para Benevídez, que reclamou da arbitragem. Pouco tempo depois o árbitro paulista Rodrigo José Pereira de Lima consultou o VAR e expulsão o atacante remista.
No intervalo, o técnico Léo Condé recompôs sua marcação com a saída de Pikachu para a entrada do lateral Matheus Alexandre. Mas o Athletico voltou no ataque e fez o segundo gol aos sete minutos. Jadson ganhou a bola no meio-campo e lançou Viveros em velocidade. Ele invadiu a área e bateu cruzado: 2 a 1.
O visitante dominava bem as ações em campo, mas sofreu um susto noutro lance polêmico. Após um lançamento longo em direção à área, Marcelinho se enroscou com Claudinho e o árbitro marcou pênalti. Mas, chamado pelo VAR, ele voltou atrás, aos 35 minutos.
O Athletico ainda marcou o terceiro gol, aos 44 minutos, com Leozinho, num contra-ataque, porém, o VAR de novo entrou em ação e anotou impedimento.
Na 18ª rodada, o Remo vai receber o São Paulo, dia 31 (domingo), em Belém, enquanto o Athletico também será mandante diante do Mirassol, no dia 30 (sábado), em Curitiba.
FICHA TÉCNICA
REMO 1 X 2 ATHLETICO-PR
REMO - Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; José Welison (Zé Ricardo), Patrick (Picco) e Vitor Bueno (Gabriel Poveda); Yago Pikachu (Matheus Alexandre), Alef Manga (Diego Hernández) e Jajá. Técnico: Léo Condé.
ATHLETICO - Santos; Benavídez, Aguirre e Arthur Dias; Gilberto (Julimar), Felipinho (Riquelme), Jadson, Zapelli (Leozinho) e Claudinho; Mendoza e Viveros (Renan Peixoto). Técnico: Odair Hellmann.
GOLS - Jajá, aos 13 e Viveros, aos 44 minutos do primeiro e 7 do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Marcelinho (REM). Zapelli, Filipinho e Leozinho (ATH)
CARTÃO VERMELHO - Jajá (REM)
ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira de Lima (PE).
RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis
LOCAL - Mangueirão, em Belém (PA).