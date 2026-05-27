Corinthians encerra fase de grupos da Libertadores em duelo com o Platense

O Corinthians, já classificado às oitavas de final e líder garantido do Grupo E, encerra a participação na fase de grupos da Libertadores nesta quarta-feira, em duelo com o Platense, da Argentina. Vencer a partida, marcada para as 21h30, na Neo Química Arena, é importante para melhorar a campanha geral e decidir o maior número de partidas possível como mandante, caso vá longe no mata-mata.

Com 11 pontos, o time comandado por Dorival Júnior tem quatro de vantagem em relação ao adversário deste meio de semana, vice-líder, com sete. Para o time argentino, há necessidade de vitória para se classificar sem depender do resultado entre Santa Fé e Peñarol, terceiro e quarto colocados, com cinco e três pontos, respectivamente.

O jogo do torneio continental é o último do Corinthians em Itaquera antes longa pausa para a Copa do Mundo. No sábado, o compromisso é contra o Grêmio, em Porto Alegre. Depois disso, a próxima partida é só na semana do dia 22 de julho, contra o Remo, com detalhes ainda a serem definidos.

Mesmo faltando apenas duas partidas para a parada, Diniz pode fazer mudanças na equipe porque a prioridade é não voltar para a zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Atualmente, a posição corintiana é o 15º lugar, com 21 pontos, três a mais que o Santos, o primeiro dentro da degola.

Memphis Depay pode ganhar mais minutos de jogo e até começar como titular, após se recuperar de lesão muscular na coxa direita e voltar a jogar durante o segundo tempo da vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG. Há cautela, contudo, porque a prioridade do holandês é se resguardar para a Copa do Mundo.

"Vamos ter mais um jogo e o Memphis já vai se apresentar para a Copa do Mundo, depois do jogo do Platense. E, daqui a dois jogos, também vamos parar para o recesso desse período, mas é uma possibilidade, sempre. A variação tática traz possibilidades, e vamos procurar encaixar os melhores jogadores para que o Corinthians tenha mais chances de vencer os jogos", disse Diniz.

O Platense, que perdeu por 2 a 0 para o Corinthians no primeiro encontro entre os dois nesta Libertadores, não vence há quatro jogos na temporada, com dois empates e duas derrotas. Na última vez em que esteve em campo, pela penúltima rodada da fase de grupos do torneio continental, perdeu por 2 a 1 para o Santa Fé e perdeu a oportunidade de acompanhar os corintianos rumo às oitavas de final.

"Estou muito irritado", disse o técnico Walter Zunino depois da derrota para o time colombiano. "Mas não é hora de lamentações; temos de nos preparar para a próxima partida. Somos o Platense; não seria fácil. Agora, vamos tentar alcançar nosso objetivo na última rodada."

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X PLATENSE

CORINTHIANS - Hugo Souza; Pedro Milans, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Allan, Raniele, Matheus Pereira e Zakaria Labyad (Rodrigo Garro); Kaio César (Lingard) e Memphis Depay (Yuri Alberto). Técnico: Fernando Diniz.

PLATENSE - Matías Borgogno; Agustín Lagos, Ignacio Vázquez, Mateo Mendia e Tomás Silva; Ivan Gomez, Maximiliano Amarfil, Ferreira e Franco Zapiola; Guido Mainero e Gonzalo Lencina. Técnico: Walter Zunino.

ÁRBITRO - Alexis Herrera (VEN).

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo (BRA).