Red Bull Bragantino encara decisão contra o Carabobo por vaga nos playoffs da Sul-Americana

Sem chances de classificação direta às oitavas de final, o Red Bull Bragantino entra em campo nesta quarta-feira, às 21h30, no Estádio Cícero de Souza Marques, precisando vencer o Carabobo-VEN para seguir vivo na Copa Sul-Americana. O duelo vale uma vaga nos playoffs do torneio continental.

O confronto é direto pela classificação. O Carabobo soma nove pontos e ainda sonha até com a liderança do Grupo H, já que o River Plate-ARG aparece com 11. O Bragantino tem sete pontos, enquanto o Blooming-BOL é o lanterna, com apenas um.

Para a decisão, o técnico Vagner Mancini contará novamente com o zagueiro Pedro Henrique, que cumpriu suspensão automática no último compromisso pelo Campeonato Brasileiro, na vitória por 3 a 0 sobre o Vasco, em São Januário.

Sem margem para erro, o treinador deve mandar a campo força máxima diante da equipe venezuelana. "É um jogo que exige concentração máxima do começo ao fim. Sabemos da responsabilidade e da importância dessa partida para o clube. Precisamos transformar o fator casa em vantagem e buscar a classificação", afirmou Mancini.

Do outro lado, o Carabobo chega mais confortável na tabela e joga pelo empate para confirmar ao menos a vaga nos playoffs. O técnico Daniel Farías deve utilizar o que tem de melhor à disposição para tentar surpreender fora de casa.

"Nossa equipe mostrou competitividade durante toda a fase de grupos. Precisamos manter organização e inteligência para conquistar a classificação", disse o treinador.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO X CARABOBO-VEN

RED BULL BRAGANTINO - Tiago Volpi; Agustin Sant'Anna, Pedro Henrique, Alix Vinícius e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Rodriguinho; Herrera,I sidro Pitta e Henry Mosquera. Técnico: Vagner Mancini.

CARABOBO - Bruera; Alexander Gonzalez, Ezequiel Neira e Aponte; Joshua Berríos, Sebastian Mendoza, Nunez e Jean Fuentes; Edson Tortolero, Eric Ramírez e Pérez. Técnico: Daniel Farias.

ÁRBITRO - Andres Rojas (COL).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).