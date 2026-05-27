Sob pressão em São Januário, Vasco precisa vencer o Barracas para avançar na Sul-Americana

Novamente envolto a um clima pesado e sob forte pressão, o Vasco tem um compromisso decisivo, nesta quarta-feira, às 19h, em São Januário, no Rio, diante do Barracas Central-ARG, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa sul-americana.

Vice-líder do Grupo G, com sete pontos, o Vasco ainda sonha com a liderança, mas não depende apenas de si. O Olimpia-PAR, líder com 10 pontos, precisa apenas de um empate em casa diante do Audax Italiano-CHI, para garantir a primeira colocação e a vaga direta às oitavas de final.

Para avançar diretamente, o Vasco precisa vencer e torcer por uma derrota do Olimpia, além de ficar atento aos critérios de desempate. Em caso de empate ou derrota em São Januário, ainda pode terminar nos playoffs, mas terá que torcer por tropeço do Audax Italiano. Já o Barracas, lanterna com três pontos, chega apenas para cumprir tabela, sem chances de avançar.

O Vasco também tenta apagar a má impressão deixada no primeiro turno, quando empatou sem gols com o Barracas, na Argentina, pela rodada de abertura da competição.

O técnico Renato Gaúcho está pressionado após três derrotas consecutivas. A mais recente foi um duro revés por 3 a 0 para o Red Bull Bragantino, em pleno São Januário, pelo Brasileirão. A sequência negativa gerou protestos da torcida contra alguns jogadores que atravessam má fase.

Renato Gaúcho volta a comandar o Vasco na Sul-Americana após cumprir suspensão de três jogos aplicada pela Conmebol por não viajar com o elenco para a Argentina na primeira rodada. Apesar da estratégia de escalar reservas no torneio, a comissão técnica pode aproveitar nomes de peso do time titular, já que é um confronto decisivo.

O auxiliar Marcelo Salles e o lateral-direito João Vitor Mutano, ambos suspensos, não estarão presentes no confronto. Os volantes Jair e Matheus Carvalho, ambos lesionados, aumentam a lista de ausências.

O Barracas também não está num bom momento, após três derrotas consecutivas, sendo que as últimas duas foram em compromissos válidos pela Sul-Americana: perdeu por 2 a 1 para o Olimpia em casa e por 2 a 0 para o Audax Italiano no Chile.

O experiente técnico Rubén Insúa tem uma história antiga diante do Vasco. Ele comandou o Barcelona de Guayaquil na final da Libertadores de 1998, contra o Vasco, que terminou com o título do maior torneio do continente ao bater o clube equatoriano.

O zagueiro Nicolás Demartini está de volta após cumprir suspensão, enquanto o atacante Gonzalo Morales, punido com um cartão vermelho na última rodada da Sul-Americana, está fora do confronto. FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

VASCO X BARRACAS-ARG

VASCO - Léo Jardim; Puma Rodríguez, Robert Renan, Carlos Cuesta e Lucas Piton; Hugo Moura, Thiago Mendes e Jhojan Rojas; Adson, Spinelli e Andrés Gómez. Técnico: Renato Gaúcho.

BARRACAS - Juan Espínola; Rafael Barrios, Capraro, Tobio, Demartini e Rodrigo Insúa; Manuel Duarte, Iván Tapia e Dardo Miloc; Jhonatan Candi e Norberto Briasco. Técnico: Rubén Insúa.

ÁRBITRO - Esteban Ostojich (URU).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).