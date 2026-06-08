Vila Nova vence a quarta seguida e assume a liderança da Série B

Em uma das duas partidas que deram sequência à 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira, o Vila Nova, que vive grande fase, engatou a quarta vitória consecutiva, ao bater o Botafogo-SP por 1 a 0, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia, e assumiu a liderança da competição graças. O gol foi marcado por André Luís, ainda no primeiro tempo.
Com o resultado, os donos da casa confirmaram o favoritismo e chegaram aos 25 pontos, assumindo a liderança da tabela, ao ultrapassarem o São Bernardo, que tem 24. A equipe de Guto Ferreira soma sete vitórias, quatro empates e apenas uma derrota. O Sport, único time que pode assumir a primeira posição, entra em campo somente na quarta-feira, às 21h, contra o Athletic.
Por outro lado, a equipe de Ribeirão Preto segue em péssima fase e chegou a dez jogos sem vitória, a maior sequência da história do clube na era da segunda divisão nacional em pontos corridos. Os comandados de Cláudio Tencati estão na beira da zona de rebaixamento, na 16ª colocação, com dez pontos conquistados.
A partida começou com o Vila Nova fazendo valer o mando de campo e o apoio de sua torcida para pressionar o Botafogo-SP, que, nos dez minutos iniciais, apenas se defendia. Porém, aos 15 minutos, após cobrança de escanteio, Morelli cabeceou e acertou a trave esquerda do goleiro Helton Leite.
Na sequência, os donos da casa foram mais eficientes em suas chegadas. Aos 20 minutos, após cruzamento rasteiro de Janderson pela esquerda, o atacante André Luís se posicionou bem para desviar a bola e abrir o placar no OBA. O jogo voltou a ter uma nova chance de perigo apenas aos 40 minutos, quando Matheus Sales teve boa oportunidade para finalizar, mas mandou por cima do gol.
Na volta do intervalo, o jogo ficou um pouco mais aberto, e os visitantes quase empataram aos seis minutos. Após a bola ser levantada na área, Helton Leite saiu mal e não encontrou nada. Nathan Camargo, porém, salvou em cima da linha.
O Vila Nova, por sua vez, seguia organizado e conseguiu assustar em uma boa finalização colocada do volante João Vieira, que passou muito perto do gol de Victor Souza.
Conforme o tempo passava, o confronto parecia cada vez mais controlado pelos goianos, que, com a vantagem no placar e maior qualidade técnica, conseguiam colocar a bola no chão, trocar passes e administrar o resultado. Ao mesmo tempo, buscavam o segundo gol, mas esbarravam nas duas linhas de marcação montadas pelo Botafogo-SP.
Sem nenhuma oportunidade clara criada por qualquer uma das equipes, o lance mais relevante foi o forte choque de cabeça entre os companheiros Willian Formiga e o goleiro Helton Leite. O lateral deixou o campo de ambulância, utilizando uma coleira cervical e com o rosto sangrando, enquanto o arqueiro recebeu atendimento, colocou uma touca de proteção e foi substituído.
Após o longo atendimento e a paralisação da partida, o árbitro acrescentou 13 minutos. Mesmo assim, o jogo seguiu morno até ser encerrado aos 58 minutos por Maguielson Lima Barbosa, que apitou o fim do confronto e confirmou o Vila Nova como o novo líder da Série B, além de prolongar a crise do Botafogo-SP.
PRÓXIMOS COMPROMISSOS
Agora, as equipes terão quase uma semana de descanso e voltam a atuar somente no próximo final de semana, no domingo, pela 13ª rodada. O Vila Nova visita o Cuiabá na Arena Pantanal, às 16h, enquanto o Botafogo-SP joga em casa diante do Operário-PR, na Arena Nicnet, em Ribeirão Preto.
FICHA TÉCNICA
VILA NOVA 1 X 0 BOTAFOGO-SP
VILA NOVA- Helton Leite (Dalberson); Nathan Camargo, Thiago, Anderson Jesus e Higor (Willian Formiga (Bruno Xavier) ); Dudu, João Vieira e Dodô; Ryan, André Luís (Gustavo Puskas) e Janderson (Hayner). Técnico: Guto Ferreira.
BOTAFOGO-SP - Victor Souza; Gabriel Inocêncio (Thiago Moraes), Wallace, Vilar e Patrick Brey; Morelli, Matheus Sales (Pedrinho) e Rafael Gava (Felipe Vieira); Zé Hugo (Arthur Caíke), Hygor (Márcio Maranhão) e Kelvin (Jefferson Nem). Técnico: Cláudio Tencati.
GOL - André Luís, aos 20 minutos do primeiro tempo.
CARTÕES AMARELOS - André Luís. (Vila Nova). Patrick Brey, Felipe Vieira, Thiago Moraes e Wallace. (Botafogo-SP).
ÁRBITRO - Maguielson Lima Barbosa (DF).
PÚBLICO E RENDA - Não divulgados.
LOCAL - Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia (GO).