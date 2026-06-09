Duelos diretos dão sequência à 12ª rodada da Série B

O desdobramento da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B promete fortes emoções na noite desta terça-feira. Com duas partidas agendadas simultaneamente para as 19h, a competição nacional coloca em campo equipes que vivem realidades completamente opostas na tabela de classificação, divididas entre a luta pelo pelotão de frente e a fuga desesperada do Z-4.

O Moisés Lucarelli, em Campinas, será palco de um confronto direto de alta tensão na parte de baixo da classificação. A Ponte Preta entra em campo pressionada para espantar a crise interna que assombra o clube e reencontrar o caminho das vitórias. Vice-lanterna do torneio com apenas oito pontos, o time paulista mede forças com o Cuiabá, que soma 13 pontos e também necessita do resultado positivo para se distanciar da zona da degola.

No mesmo horário, o estádio dos Aflitos, no Recife, vai abrigar um embate de alto nível mirando o topo do campeonato. O Náutico, atual dono de 19 pontos, joga diante de sua torcida buscando consolidar sua vaga no G-4 e encostar nos líderes. O desafio será contra o Fortaleza, que aparece logo atrás, com 18, e projeta o triunfo como visitante para carimbar o seu retorno ao grupo dos seis primeiros colocados.

A 12ª rodada da Série B se encerra nesta quarta-feira, com mais três jogos. Às 20h, o Ceará recebe o Avaí no Presidente Vargas e o Goiás enfrenta o Novorizontino no Hailé Pinheiro. Mais tarde, às 21h, o líder Sport joga na Ilha do Retiro diante do Athletic-MG para fechar a rodada.