F-1: veja lista de experiências gratuitas para os fãs da categoria fora de Interlagos

O Grande Prêmio de São Paulo começa nesta sexta-feira, 6, em Interlagos. Fora do autódromo, marcas patrocinadoras de pilotos e equipes de Fórmula 1 apostam em experiências gratuitas e abertas ao público.

NUBANK HOUSE

A Nubank House oferece aos clientes do banco uma exposição interativa em parceria com a Mercedes, equipe que patrocina desde o início do ano. Em exibição está uma réplica do W17 - carro pilotado pelo campeão da temporada Kimi Antonelli -, macacões e troféus originais, capacetes e itens históricos da equipe. Por lá, os fãs podem brincar em simuladores de corrida, em um fliperama, e participar de um desafio de pit stop.

Data: 4 a 8 de novembro de 2026

Horário: 10h às 21h

Local: Parque Mirante, Nubank Parque - Portão C1 - R. Padre Antônio Tomás, 72

Entrada: gratuita e exclusiva para clientes do banco

PORTO NO PARQUE DO IBIRAPUERA

Além da arquibancada no Autódromo de Interlagos, a Porto leva ao Parque Ibirapuera uma réplica de um carro da McLaren. A patrocinadora do brasileiro Gabriel Bortoleto também promove a ação 'Porto Team Radio', em que fãs - clientes ou não - podem deixar um áudio de incentivo para o piloto no app da empresa.

Data: 4 a 8 de novembro de 2026

Local: Parque Ibirapuera, próximo ao Museu Afro Brasil Emanuel Araújo - Portão 10

Entrada: gratuita

CASA BRADESCO NO COMPLEXO MATARAZZO

O novo patrocinador da equipe americana Haas vai realizar uma exposição interativa sobre a trajetória de Rafael Câmara, piloto brasileiro que estreia na Fórmula 1 neste fim de semana em Interlagos. A experiência inclui a exibição de itens do acervo pessoal do pernambucano e vai contar a história dele desde o kart à categoria mais importante do automobilismo mundial.

Data: 6 a 8 de novembro

Horário: das 12h às 22h

Local: Casa Bradesco - Complexo Matarazzo, na alameda Rio Claro, 190 - Bela Vista

Entrada: gratuita

HEINEKEN HOUSE NO PARQUE VILLA LOBOS

A patrocinadora oficial da Fórmula 1 vai exibir a transmissão das atividades de pista em telões na Heineken House, no Parque Villa Lobos. Além disso, nos dias 6 e 7, a marca vai levar a experiência 'Grid 0.0', ao Deus Ex Machina, na capital paulista. Por lá, os fãs - divididos em trios - disputam corridas de carrinhos de controle remoto e podem ganhar brindes especiais.

Data: 6 a 8 de novembro

Local: Parque Villa Lobos

Entrada: gratuita

GRID 0.0

Data: 6 e 7 de novembro

Local: Deus Ex Machina - Av. Rebouças, 3658 - Pinheiros

Entrada: gratuita

Caminhão itinerante Raízen/Shell'

Além da arquibancada Shell em Interlagos, a Raízen - patrocinadora do Grande Prêmio de São Paulo e licenciada da Shell no Brasil - terá um caminhão itinerante, o 'Brand Truck', que vai promover uma experiência interativa com fãs e clientes nos postos da marca.

Kit Kat

A marca de chocolates, patrocinadora da Fórmula 1 e de Gabriel Bortoleto, envelopou um trem da linha 9-Esmeralda - que faz o trajeto até a estação do autódromo de Interlagos - com um layout temático, inspirado na categoria. O trem já circula desde outubro e seguirá disponível durante os três dias do GP de São Paulo.