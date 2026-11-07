Jornalistas espanhóis fazem coro por Vini Jr. reserva do Real Madrid: 'Ego dele não permite'

O Real Madrid bateu o Valencia por 3 a 0 neste sábado, 7, empatou momentaneamente com o Barcelona na liderança de La Liga, e apesar de dar moral ao treinador José Mourinho, o trouxe uma dor de cabeça: Vinícius Júnior deve seguir como titular? O atacante não joga pelo torneio desde que foi expulso contra o Villarreal em 10 de outubro e, após isso, o clube merengue ganhou todas. Parte da imprensa local crê nele indo para o banco de reservas e vê seu "ego" como um ponto de ebulição nos próximos dias.

A partida do fim de semana foi a última da suspensão que o brasileiro é obrigado a cumprir no campeonato nacional, mas ele segue atuando como parte dos 11 iniciais na Champions League, ainda que com atuações abaixo de seu ápice. Com ele, o clube também viveu fase de vitórias, mas perdeu dois duelos, contra Atlético de Madrid e Bétis, que obrigou a recuperar terreno na briga pela ponta com seu maior rival.

Vinícius Júnior foi tema de debate contido podcast El Corrillo, do jornal espanhol "Marca", em edição antes da vitória sobre o Valencia, em que a mesa opinou que o Real Madrid, de momento, joga melhor com seu desfalque. Ainda, colocou em xeque a permanência no Santiago Bernabéu caso ele conteste a reserva.

O comentarista Javi Tintó pontuou que acredita na recuperação do atacante, mas não como titular. "Se não aceitar ser reserva, vendo que a equipe atua melhor sem ele do que com ele, então não pode ser jogador do Real Madrid", disparou.

Para o jornalista Alberto Pérez, um desentendimento está em potencial de acontecer por conta do que seria um 'ego grande' de Vinícius Junior. "Acredito que o ego dele é absolutamente incapaz de suportar um período prolongado no banco de reservas". Outro integrante do programa, Joan Prats, apontou que o brasileiro "tem entrado em declínio" e que "perdeu espaço".

DUPLA COM MBAPPÉ TAMBÉM É COLOCADA EM XEQUE

O podcast citou, ainda, o entrosamento de Vinícius Júnior e Mbappé jogando juntos e que eles "atrapalhariam um ao outro". Em números, o desempenho do francês é parecido nos dois cenários. Desde a suspensão do companheiro de ataque, ele marcou nove gols e deu uma assistência, enquanto com ele, foram oito gols e duas assistências.

O brasileiro, porém, amarga seu pior início de temporada desde que se tornou um dos principais jogadores do Real Madrid. Em 12 partidas, balançou as redes apenas uma vez, frente à Real Sociedad, há mais de dois meses, e deu três passes para gol, o último contra o Rayo Vallecano, em setembro.

MOURINHO: "O VINÍCIUS DO ANO PASSADO ME ELIMINOU DA CHAMPIONS"

Apesar das contestações da mídia local, Vinícius Júnior tem respaldo de Mourinho. Em entrevista coletiva na última sexta-feira, 6, ele reafirmou que "um bom jogador" tem as portas abertas para recuperar seu futebol.

"Sempre acreditar no verdadeiro potencial. Um jogador ruim sempre será ruim, não importa o quanto você se esforce. E um bom jogador, em seus momentos ruins, deixa a porta aberta para que ele retorne à sua forma normal", disse o português. "O Vinicius do ano passado me eliminou da Champions League", continuou, relembrando o confronto pelo Real Madrid quando treinava o Benfica.

O próximo jogo do clube merengue será só em 21 de novembro, contra o Celta de Vigo, após a pausa para data Fifa, com Vinícius Júnior disponível novamente em La Liga. Antes, o atacante viaja com a seleção brasileira para os amistosos contra Japão e Singapura, nos dias 14 e 17, respectivamente.