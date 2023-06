Desfalque contra a LDU, Tiquinho Soares deve retornar ao Botafogo neste sábado

Rio - Desfalque no empate contra a LDU, em Quito, na última terça, pela Sul-Americana, o atacante Tiquinho Soares deverá retornar ao Botafogo, neste sábado. O artilheiro da Série A publicou uma imagem sua com a arte da partida entre o Alvinegro e o Fortaleza, que acontece no Nilton Santos, às 21 horas.

Tiquinho não participou do último jogo devido a dores na coxa. O atacante havia sentido um incômodo na região desde a partida contra o Athletico-PR, no último dia 3, na Arena da Baixada. Porém, na última sexta-feira, o goleador treinou sem limitações.

O atacante é a principal esperança de gols do Botafogo. Artilheiro do clube carioca com 17 gols no ano, Tiquinho vive grande momento, tendo sido escolhido o melhor jogador da Série A nos últimos dois meses.