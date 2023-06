John Textor garante manutenção do elenco do Botafogo até o fim de 2023: 'Querem vencer aqui antes de ir para a Europa'

Rio - Dono da SAF do Botafogo, John Textor, está feliz com o bom momento da equipe dentro de campo, porém, alguns jogadores do elenco estão sendo assediados pelo futebol europeu. O empresário afirmou que o goleiro Lucas Perri e o zagueiro Adryelson são dois titulares da equipe de Luís Castro que tem sido observados. O norte-americano garantiu que o elenco será mantido para que o Alvinegro brigue até o fim pelos títulos do Brasileiro e da Sul-Americana.

"Eles querem ir para a Europa, mas também querem vencer aqui. Estão amando a temporada. Eles não vão sair nessa janela, mas temos que ter planos para os dois. Eles não são os únicos que estão atraindo interesse da Europa, há Tchê Tchê, Danilo, Victor Sá... São bons o suficiente para jogarem na Europa e sabem disso", disse em entrevista ao "GE".

Textor também abordou sobre a possibilidade de reforços. O norte-americano citou o valor alto do atual elenco do Botafogo e citou que o planejamento para esse ano é de buscar apostas com custo menor.

"Ano passado, não estávamos brigando pelo título e, mesmo assim, gastei muito dinheiro. Temos uma equipe muito cara, no outro dia no treino vi 37 jogadores no CT. Times da Premier League não têm elencos desse tamanho. Temos jogadores vindos do banco que ganham US$ 1,2 milhão (R$ 5,8 milhões) por ano, porque nós montamos dois times ano passado. Estamos lotados agora, temos que fazer uma transição para o ano que vem. Precisamos trazer mais exemplos como Matías Segovia e Diego Hernández, você paga um bom valor para trazê-los, mas espera um crescimento financeiro e os salários são bem razoáveis porque eles ainda são jovens. E não estou falando mal dos veteranos, se estamos bem hoje, é por causa deles", disse.