Botafogo deverá fazer acordo com Lyon envolvendo jovens talentos do futebol sul-americano

Rio - John Textor é acionista majoritário do futebol do Botafogo e recentemente também se tornou do Lyon, da França. Ao analisar o mercado de jogadores do futebol sul-americano, o empresário afirmou que o clube carioca poderá se beneficiar da caaptação de jovens valores para o clube francês e receber alguns reforços.

"O capital do Lyon vai começar a ajudar o Botafogo. Estamos avaliando usar o capital do Lyon para contratar jogadores na América do Sul que jogarão aqui primeiro. Eles serão comprados pelo Lyon, mas passarão pelo Botafogo. Pode ser um empréstimo, pode ser uma compra colaborativa com os clubes dividindo os direitos", afirmou em entrevista ao "GE".

Textor, no entanto, negou que o Botafogo corra risco de se tornar um clube satélite do Lyon. O empresário afirmou que ambos os clubes vão se beneficiar dessa parceria.

"O Lyon pode investir e ter interesse em 12, 15 jogadores para competir por esses lugares. O importante é que ninguém se sinta como um alimentador, e sim que todos se ajudem. Nesse verão, eu prometo que o capital do Lyon terá interesse em um jogador e o manterá no elenco do Botafogo", disse.