Botafogo confirma voltas importantes para enfrentar o Fortaleza; veja os relacionados

Rio - O Botafogo divulgou, na tarde deste sábado (10), a lista de relacionados para a partida contra o Fortaleza, às 21h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. O Glorioso terá três retornos importantes: Tiquinho Soares, Matías Segovia e Matheus Nascimento.



Principal nome do time de Luís Castro, Tiquinho está recuperado das dores na coca esquerda que o tiraram do duelo com a LDU, na última terça-feira (6), assim como Segovia, que vinha tratando uma fratura na mão. Já Matheus retorna após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo sub-20.

Relacionados para o jogo com o Fortaleza! #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/KMEDij5fLi — Botafogo F.R. (@Botafogo) June 10, 2023



O Botafogo precisa de uma vitória para se manter na liderança do Brasileirão sem depender dos outros resultados. Em caso de empate ou derrota, o Glorioso precisará torcer para que o Palmeiras não vença o São Paulo no Morumbi. Veja os relacionados: