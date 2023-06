Tiquinho faz dois, Botafogo vence o Fortaleza e segue na liderança do Brasileirão

Rio - O Botafogo fez valer sua força dentro de casa e venceu mais uma no Brasileirão. Na noite deste sábado (10), o Glorioso bateu o Fortaleza por 2 a 0 com grande atuação e manteve os 100% de aproveitamento jogando no Nilton Santos pelo Brasileirão. Tiquinho Soares foi o artilheiro da noite e marcou os dois gols da partida.

Com o resultado, o Botafogo garantiu que terminará a rodada na liderança do Brasileirão. O time de Luís Castro chegou a 24 pontos, contra 19 do vice-líder Palmeiras, que enfrentará o São Paulo neste domingo (11), no Morumbi. Agora, o Alvinegro volta a campo somente no dia 22, contra o Cuiabá, às 20h (de Brasília), na Arena Pantanal.

Jogando diante de sua torcida, o Botafogo foi quem ditou o ritmo do primeiro tempo. O Glorioso teve mais a bola e conseguiu ocupar o campo de ataque durante toda primeira etapa, levando perigo em algumas chegadas com Tiquinho Soares e Eduardo e em cobrança de falta do zagueiro Víctor Cuesta, que passou perto do gol defendido por João Ricardo.

Do outro lado, o Fortaleza tinha dificuldade em construir jogadas ofensivas e pouco ameaçou o gol de Lucas Perri, que foi um mero espectador no primeiro tempo. Já nos acréscimos, o Botafogo foi premiado por sua boa atuação. Marlon Freitas cruzou pelo lado direito, o zagueiro Brítez desviou de cabeça e a bola acabou sobrando nos pés de Tiquinho Soares, que dominou e bateu com tranquilidade para estufar as redes e levar o Glorioso em vantagem para o vestiário.

Na volta para o segundo tempo, o Fortaleza esboçou uma reação nos primeiros minutos. O Leão do Pici chegou bem com Caio Alexandre, que finalizou mal, e Thiago Galhardo, que arriscou de fora da área e acabou parando no goleiro Lucas Perri.

Após o susto inicial, o Botafogo não demorou a voltar para a partida. Eduardo cruzou na área, e Titi, sozinho, colocou o braço na bola. Na cobrança do pênalti, João Ricardo defendeu o chute de Tiquinho Soares, mas o camisa 9 brigou com Lucero pelo rebote e conseguiu marcar o segundo dele e do Glorioso.

Mesmo confortável no placar, o Botafogo não sentou em cima da vantagem e continuou amassando o adversário em busca do terceiro gol. O clube carioca ainda teve boas chegadas com Victor Sá, Eduardo e Adryelson, mas não conseguiu ampliar o marcador, que terminou em 2 a 0 para o Alvinegro.

BOTAFOGO 2 X 0 FORTALEZA



Local: Estádio Nilton Santos (RJ)



Árbitro: Wilton Pereira Sampaio



Assistentes: Leone Carvalho Rocha e Victor Hugo Imazu dos Santos



BOTAFOGO: Lucas Perri, Rafael (Di Plácido), Adryelson, Víctor Cuesta e Hugo; Marlon Freitas, Tchê Tchê (Lucas Fernandes) e Eduardo; Júnior Santos (Matías Segovia), Luis Henrique (Victor Sá) e Tiquinho Soares (Matheus Nascimento). Técnico: Luís Castro.



FORTALEZA: João Ricardo, Tinga (Yago Pikachu), Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre (José Welison), Hércules (Zanocelo), Calebe (Romero) e Pochettino (Romarinho); Thiago Galhardo e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.



Gols: Tiquinho Soares (47'/1ºT e 17'/2ºT)



Cartões amarelos: BOT: Rafael, Eduardo, Tiquinho Soares e Luís Castro; FOR: Thiago Galhardo, José Welison e Caio Alexandre