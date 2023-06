Tiquinho Soares supera Elkeson e se aproxima de Loco Abreu, maior artilheiro do Botafogo em um ano desde 2011

Rio - Em grande fase no Botafogo, Tiquinho Soares, de 32 anos, segue quebrando recordes da história recente do Alvinegro. Com os dois gols marcados contra o Fortaleza, o centroavante se tornou o maior artilheiro do clube carioca em uma temporada nos últimos 12 anos. O goleador vem se aproximando de Loco Abreu, que tem a melhor marca do clube em um ano desde 2011.

Com 19 gols, Tiquinho Soares se igualou a Rafael Marques, que teve o mesmo número em 2013, e ultrapassou Elkerson, que fez um gol a menos na temporada de 2012. O atacante, no entanto, deverá se afastar dos dois, já que ainda terá muitos jogos a fazer neste ano.

O alvo do centroavante deverá ser Loco Abreu. O uruguaio é o principal goleador do Botafogo em uma temporada desde 2011, com 26 gols. Com 19 gols, Tiquinho está a seis de Germán Cano, maior artilheiro do Brasil em 2023. A última vez que o um jogador do Alvinegro foi o goleador nacional aconteceu em 2007, quando Dodô terminou a temporada com 34 gols.

Confira a lista dos últimos artilheiros do Botafogo

2022 - Erison - 15 gols

2021 - Rafael Navarro - 16 gols

2020 - Pedro Raul - 12 gols

2019 - Alex Santana - 10 gols

2018 - Brenner e Kieza - 10 gols

2017 - Roger - 17 gols

2016 - Sassá - 14 gols

2015 - Sassá - 11 gols

2014 - Zeballos - 9 gols

2013 - Rafael Marques - 19 gols

2012 - Elkeson - 18 gols

2011 - Loco Abreu - 26 gols