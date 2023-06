Botafogo pode receber multa da Conmebol por quebra de protocolo na Copa Sul-Americana

A Comissão Disciplinar da Conmebol abriu procedimentos disciplinares contra o Botafogo por infrações no protocolo da partida contra a LDU, em Quito, pela quinta rodada do Grupo A da Copa Sul-Americana. A multa pode partir de 8 mil dólares (R$ 39 mil na cotação atual).



O primeiro ponto analisado pela entidade foi o fato de a equipe saudar a torcida presente no Equador antes de posar para a foto oficial - que, por determinação, deve ser o próximo ato após cumprimento entre as equipes. As informações são do site "FogãoNET".

Já a segunda infração do Botafogo tem a ver com os coletes de aquecimento. A Conmebol, em documento, alegou que apenas 23 dos 25 foram devolvidos após a partida. Tal ponto pode gerar advertência e até mesmo nova multa no clube.

Para evitar a punição, a diretoria alvinegra tem até a próxima quarta-feira (14) para apresentar argumentações e a base de sua defesa junto à entidade do futebol sul-americano.