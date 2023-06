Cuesta reconhece trabalho coletivo do Botafogo, mas elogia dupla de zaga: 'Vive um grande momento'

Rio - Além da artilharia de Tiquinho Soares, o Botafogo também conta com outro pilar que justifica a liderança no Campeonato Brasileiro. O setor defensivo, que tem a dupla de zaga com Victor Cuesta, de 34 anos, e Adryelson, de 25, mostra solidez ao ser o menos vazado em 10 rodadas, com apenas sete gols sofridos. O capitão argentino, além de dar mérito a todo o grupo, também fez questão de exaltar seu companheiro.

"O trabalho defensivo é da equipe toda mas, sem dúvida nenhuma, eu e Adryelson nos entrosamos muito bem dentro de campo e a parceria continua também fora de campo. Ele está vivendo um grande momento, é um jogador novo e que tem um futuro muito grande pela frente. Esperamos continuar dessa forma para poder ajudar a equipe", disse o capitão após a vitória por 2 a 0 sobre o Fortaleza

A dupla, que conta com a experiência de Cuesta e com a juventude de Adryelson, foi formada em 2022 e soma 43 partidas. Desse número, foram 27 vitórias, nove empates e sete derrotas. E a boa sequência promete continuar após a Data Fifa. Apesar da eliminação na Copa do Brasil, o Botafogo segue firme na Série A e na Sul-Americana, torneio no qual já carimbou vaga para as oitavas de final.

"Foi uma sequência muito forte, com muitas viagens, para o Peru, Equador, viagens longas. Temos alguns guerreiros para recuperar. Fico feliz pela força do grupo também, tivemos uma sequência muito forte e o grupo todo deu conta do recado", disse Cuesta, complementando.

"Temos que manter os pés no chão. Sabemos que estamos sendo muito fortes dentro da casa com o apoio da nossa torcida, mas agora é descansar e voltar mais fortes porque tem muita coisa pela frente", concluiu.