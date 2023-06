Treinador do time feminino do Botafogo comemora acesso e promete: 'Lutaremos para buscar o título da A2'

Rio - O Botafogo conquistou o acesso à elite do futebol feminino ao golear o 3B, da Amazônia, no último domingo no Estádio Nilton Santos, pelo placar de 7 a 1. Técnico da equipe, Gláucio Carvalho celebrou a classificação e garantiu luta pelo título da Série A2.

"O acesso, para mim, foi uma das maiores vitórias da minha carreira, porque era um sonho de oito milhões de torcedores, e de um clube que hoje está por trás do futebol feminino. Agora, temos um novo objetivo e lutaremos para buscar o título A2. Com certeza as jogadoras querem coroar esse acesso com troféu", disse Gláucio, em entrevista ao site "ge".

Gláucio chegou ao Botafogo para liderar o projeto feminino, em 2020, mas foi deslocado para o cargo de coordenador técnico no início deste ano. Após a saída do então técnico Gustavo Roma, ele reassumiu o comando do elenco na trajetória rumo à primeira divisão.

AS GLORIOSAS ESTÃO NA ELITE! VAMOOOOOOOS! pic.twitter.com/m1JUr3zGfW — Botafogo Futebol Feminino (@BotafogoFem) June 11, 2023

"Teve que haver uma mudança dentro do comando da equipe, mas agora a gente vê que realmente foi uma decisão correta, a equipe embalou. Tudo que você pode planejar do futebol, 90% depende dos atletas. E elas queriam muito esse acesso. Então, se tudo deu certo, é porque o acesso foi uma ideia comprada pelas atletas, com dedicação", destacou.

Agora, o próximo compromisso será o clássico com o Fluminense pela fase semifinal do Brasileirão A2. Com a partida de ida ainda aguardando definições de data e horário por parte da CBF, mas com a volta agendada para o dia 25 deste mês, Gláucio avaliou o reencontro com o Tricolor, que também carimbou a vaga na elite.

"Teremos o clássico em 2024 na A1 também, mas nesse duelo existe uma rivalidade normal e serão dois grandes jogos. A gente já conhece o time, nos enfrentamos três vezes nesse ano (duas na Copa Rio, torneio de pré-temporada). Foram dois empates e uma vitória nossa, mas na minha opinião não tem favorito. Quem errar menos vai vencer."